怒氣難消！ 川普連推文嗆推特「將有重大行動」

推特（Twitter）公司26日在美國總統川普的兩則有關通訊投票的推文下方，加註警示標籤與連結，提醒讀者查明事實，引發川普怒火，從26日晚間開嗆，到27日上午川普還連連發文，表達對推特不滿，放話要嚴管推特甚至使其關門，又推文暗示接下來有將對推特採取「重大行動」。

在推文遭推特加註的第一時間，川普批推特試圖干預今年總統大選，扼殺言論自由；川普27日上午推文指，共和黨人認為社群媒體平台壓制保守派意見，他將強力監管，甚至使其關門（strongly regulate or close them down）；過了兩小時，川普又推文表示，「推特已經表明，過去我們對推特的說法都是正確的」，還指「接下來將有重大行動（Bug action to follow.）。」 推特公司26日在美國總統川普的兩則有關通訊投票的推文下方，加註警示標籤與連結，提醒讀者查明事實，引發川普怒火，26日晚間開嗆，到27日上午川普還連連發文，表達對推特不滿。取自推特