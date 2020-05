怒氣難消！ 川普連推文嗆推特「將有重大行動」

推特(Twitter)公司26日在美國總統川普的兩則有關通訊投票的推文下方,加註警示標籤與連結,提醒讀者查明事實,引發川普怒火,從26日晚間開嗆,到27日上午川普還連連發文,表達對推特不滿,放話要嚴管推特甚至使其關門,又推文暗示接下來有將對推特採取「重大行動」。

在推文遭推特加註的第一時間,川普批推特試圖干預今年總統大選,扼殺言論自由;川普27日上午推文指,共和黨人認為社群媒體平台壓制保守派意見,他將強力監管,甚至使其關門(strongly regulate or close them down);過了兩小時,川普又推文表示,「推特已經表明,過去我們對推特的說法都是正確的」,還指「接下來將有重大行動(Bug action to follow.)。」