聽新聞
test
0:00 / 0:00
怒氣難消！ 川普連推文嗆推特「將有重大行動」
推特（Twitter）公司26日在美國總統川普的兩則有關通訊投票的推文下方，加註警示標籤與連結，提醒讀者查明事實，引發川普怒火，從26日晚間開嗆，到27日上午川普還連連發文，表達對推特不滿，放話要嚴管推特甚至使其關門，又推文暗示接下來有將對推特採取「重大行動」。
在推文遭推特加註的第一時間，川普批推特試圖干預今年總統大選，扼殺言論自由；川普27日上午推文指，共和黨人認為社群媒體平台壓制保守派意見，他將強力監管，甚至使其關門（strongly regulate or close them down）；過了兩小時，川普又推文表示，「推特已經表明，過去我們對推特的說法都是正確的」，還指「接下來將有重大行動（Bug action to follow.）。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言