聽新聞
test
0:00 / 0:00
非裔勸遛狗牽繩 白人報警扯危性命...害己丟工作
一名白人女子日前在紐約中央公園遛狗卻未依規定栓上狗鏈，遭到賞鳥的非裔男子出面勸告，白人女子卻打電話報警聲稱「非裔威脅我的生命安全」。影片在網路瘋傳後，該女子道歉，但已遭雇主開除，丟掉年薪十七萬美元（約台幣五百萬元）的工作。
四十一歲的艾米．庫珀接受ＣＮＮ訪問時，「向所有人及該名男子和其家人公開道歉」，她堅稱自己不是種族主義者，也無意對非裔社區造成任何傷害，她只是因為當時隻身一人在林木區覺得害怕。
遭謊報指控的非裔男子，是五十七歲同姓氏的男子克里斯蒂安．庫珀。他表示，事情發生在廿五日上午，他平靜要求該女子遵守公園規定，把狗拴上狗鏈，以免影響該區鳥類生態。但她拒絕這麼做，並在他拿起手機錄影時狂喊和打電話報警，謊稱他對她造成生命威脅。
警方到場了解原委後，並未逮捕任何人。
克里斯蒂安錄的影片在網路公開後，紐約市長白思豪推文抨擊該女子是種族主義者；他說，這種仇恨在紐約不受歡迎。
艾米任職的跨國投資公司廿六日表示，「我們已決定終止聘用相關雇員，立即生效。我們不容忍任何種族主義」。
此事件被認為是白人出於不必要理由報警指控非裔的又一案例。ＣＮＮ指出，幸好非裔的克里斯蒂安有錄影自保，否則在美國，警方有可能聽信白人女子的一面之詞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言