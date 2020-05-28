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非裔勸遛狗牽繩 白人報警扯危性命...害己丟工作

聯合報 / 記者胡玉立／綜合報導
一名白人女子艾米．庫珀廿五日遛狗卻未依規定栓上狗鏈，遭非裔男子勸阻後竟報警，謊稱生命受威脅。（美聯社）
一名白人女子艾米．庫珀廿五日遛狗卻未依規定栓上狗鏈，遭非裔男子勸阻後竟報警，謊稱生命受威脅。（美聯社）

一名白人女子日前在紐約中央公園遛狗卻未依規定栓上狗鏈，遭到賞鳥的非裔男子出面勸告，白人女子卻打電話報警聲稱「非裔威脅我的生命安全」。影片在網路瘋傳後，該女子道歉，但已遭雇主開除，丟掉年薪十七萬美元（約台幣五百萬元）的工作。

四十一歲的艾米．庫珀接受ＣＮＮ訪問時，「向所有人及該名男子和其家人公開道歉」，她堅稱自己不是種族主義者，也無意對非裔社區造成任何傷害，她只是因為當時隻身一人在林木區覺得害怕。

遭謊報指控的非裔男子，是五十七歲同姓氏的男子克里斯蒂安．庫珀。他表示，事情發生在廿五日上午，他平靜要求該女子遵守公園規定，把狗拴上狗鏈，以免影響該區鳥類生態。但她拒絕這麼做，並在他拿起手機錄影時狂喊和打電話報警，謊稱他對她造成生命威脅。

警方到場了解原委後，並未逮捕任何人。

克里斯蒂安錄的影片在網路公開後，紐約市長白思豪推文抨擊該女子是種族主義者；他說，這種仇恨在紐約不受歡迎。

艾米任職的跨國投資公司廿六日表示，「我們已決定終止聘用相關雇員，立即生效。我們不容忍任何種族主義」。

此事件被認為是白人出於不必要理由報警指控非裔的又一案例。ＣＮＮ指出，幸好非裔的克里斯蒂安有錄影自保，否則在美國，警方有可能聽信白人女子的一面之詞。

白思豪 遛狗

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