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口水戰夠了！佛奇：我在公開場合戴口罩 是要樹立榜樣
在美國總統川普與民主黨準總統參選人拜登因戴口罩一事打起口水戰隔天，白宮首席傳染病專家佛奇27日表示，他在公開場合戴口罩，部分原因是為了向其他美國民眾樹立榜樣。
佛奇在CNN專訪上解釋自己為何要在公開場合戴口罩時說：「我想保護自己和他人，我也想讓它成為一種象徵，讓人們知道那是我們應做的事情。」
川普26日推文嘲笑拜登在出席陣亡將士紀念活動時，戴口罩遮住了大半張臉，拜登則回擊批川普是「十足的蠢蛋」，把口罩變成一個政治問題。
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