川普槓上推特 威脅要監管或關閉社群平台

美國總統27日威脅要監管或關閉社群媒體公司，這項警告明顯衝著推特（Twitter）而來，針對這個社群平台稍早前開始在他的推文加註「事實核查」警示標籤展開反擊。

彭博資訊報導，川普27日上午用手機發布兩則推文，表示社群網站正在設法壓制保守派的聲音；社群媒體需改變路線，否則面臨政府採取的行動。

川普寫到：「共和黨人士覺得社群媒體平台徹底使保守派消音。在我們放任這種情況發生前，我們將強力監管或關閉它們（社群平台）。」

他在另一則推文表示：「就如同我們不能讓大規模的「郵寄投票」（Mail-In Ballots）在我們的國家紮根。」

川普先前發布數則有關郵寄投票的推文，都遭官方加註「無事實根據的說法」標籤，這是推特首度對川普具誤導疑慮的推文採取行動。