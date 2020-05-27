川普放話要嚴管推特 「甚至使其關門大吉」

美國總統川普熱愛在推特上發文，而且經常悖離事實，推特公司廿六日首度對川普開鍘，把他兩則有關通訊投票的推文加上警示標籤和連結，請讀者查明事實。川普怒嗆推特試圖干預今年美國總統大選，扼殺言論自由，他身為總統會聯合共和黨籍國會議員強力管控推特，甚至使其關門（strongly regulate or close them down），不會再讓這種事情發生。

【中央社／華盛頓27日綜合外電報導】

社群媒體推特（Twitter）昨天針對美國總統川普的部分發文加註警語，提醒讀者要查證，但川普今天揚言要管控或關閉社群媒體。

沒有提出任何證據的川普重申指控，宣稱這些社群媒體平台具有政治偏見，他今天發推文寫道：「共和黨人覺得社群媒體平台全面封殺保守派的聲音。在我們允許這種狀況發生之前，我們將強力管控，或是關閉他們。」

川普還寫：「現在就改正你們的行為！」

對於川普的推文，目前無法立即取得臉書（Facebook）和推特公司代表的回應。川普發文後，這兩間公司的盤前交易股價皆下挫。

川普昨天在沒有證據的情況下推文，指稱郵寄投票將導致作假與「選舉舞弊」。

推特公司在川普推文下方附一個寫著「取得關於郵寄投票的事實」的連結，使用者點擊連結，會看到一份通知，內容引述美國有線電視新聞網（CNN）、「華盛頓郵報」（Washington Post）等媒體報導，指川普相關貼文內容「沒有根據」。

針對推特的破天荒之舉，川普隨後回擊：「推特正干預2020年美國總統大選。」