川普放話要嚴管推特 「甚至使其關門大吉」
美國總統川普熱愛在推特上發文，而且經常悖離事實，推特公司廿六日首度對川普開鍘，把他兩則有關通訊投票的推文加上警示標籤和連結，請讀者查明事實。川普怒嗆推特試圖干預今年美國總統大選，扼殺言論自由，他身為總統會聯合共和黨籍國會議員強力管控推特，甚至使其關門（strongly regulate or close them down），不會再讓這種事情發生。
【中央社／華盛頓27日綜合外電報導】
社群媒體推特（Twitter）昨天針對美國總統川普的部分發文加註警語，提醒讀者要查證，但川普今天揚言要管控或關閉社群媒體。
沒有提出任何證據的川普重申指控，宣稱這些社群媒體平台具有政治偏見，他今天發推文寫道：「共和黨人覺得社群媒體平台全面封殺保守派的聲音。在我們允許這種狀況發生之前，我們將強力管控，或是關閉他們。」
川普還寫：「現在就改正你們的行為！」
對於川普的推文，目前無法立即取得臉書（Facebook）和推特公司代表的回應。川普發文後，這兩間公司的盤前交易股價皆下挫。
川普昨天在沒有證據的情況下推文，指稱郵寄投票將導致作假與「選舉舞弊」。
推特公司在川普推文下方附一個寫著「取得關於郵寄投票的事實」的連結，使用者點擊連結，會看到一份通知，內容引述美國有線電視新聞網（CNN）、「華盛頓郵報」（Washington Post）等媒體報導，指川普相關貼文內容「沒有根據」。
針對推特的破天荒之舉，川普隨後回擊：「推特正干預2020年美國總統大選。」
Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020
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