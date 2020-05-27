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美知名刊物大裁員！川普竟稱「好消息」還用十個字狠酸
新冠肺炎疫情讓美國經濟不斷下滑並掀起失業海嘯，但一直想重新開放美國來拯救經濟和就業的美國總統川普，27日卻對美國歷史最悠久、最知名雜誌之一大西洋月刊本月做出的裁員之舉幸災樂禍，甚至酸說是個好消息。
川普在推特上寫道：「好消息：無聊但又讓人討厭的大西洋月刊正在迅速倒閉，走向沒落，而且被迫宣布至少裁員20%，一跛跛地走向未來。這是假新聞行業的艱難時刻！」
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