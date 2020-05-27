舊金山流浪漢住旅館照出門 政府供大麻、酒精讓他們自己「嗨」

全世界幾乎都有流浪漢的問題，在美國也不例外，而日前因為新冠肺炎的關係，舊金山就提供一些無家可歸的流浪漢免費旅館住宿，讓他們能夠隔離，減少傳染的範圍，但許多流浪漢住進去後不安分，違反規定照樣出門，使當地人民慌張，因此舊金山公共衛生部就直接向旅館提供酒精、菸草、大麻與美沙酮等醫療用毒品，希望讓這些流浪漢在旅館裡面自己嗨，就不會再偷出門了。

據舊金山當地電視台《KRON4》報導，民眾湯瑪士·沃夫（Thomas Wolf）就說，他發現舊金山一些給流浪漢住的旅館開始提供大麻、酒精、美沙酮，認為這項做法在許多層面上是錯誤的，並表示自己是名正在戒菸的癮君子，這種做法讓他感到擔憂，稱「這已經模糊了傷害成癮和使用授權之間的界線。」

公共衛生部表示，參加旅館計劃的每個人都會受到衛生專業人員和社會工作者的多次篩選，已確定沒有會讓他們感到不舒服的物質，如果他們想戒菸，也會提供支持和諮詢，且此舉的目的是確保感染者能夠留在室內，遠離他人。博士格蘭特·科爾法克斯（Grant Colfax）說「我們的重點是利用最好的做法來幫助人們控制酒精成癮，在某些情況下，這將包括幫助管理他們使用酒精與尼古丁的狀態，且這能讓他們保持自身安全且待在室內、不亂出門，這項做法還能夠幫助到社區，減少感染」。

據了解，大麻在台灣雖被列為二級毒品，但在加州年滿21歲的成年人，可以合法購買、販賣、種植一定數量的娛樂用大麻，而醫療用大麻早在1996年就開放合法使用，是全美首例。