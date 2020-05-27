膝蓋壓頸致非裔死？ 美4警遭開除

美國明尼蘇達州四名警察於當地時間25日逮捕一名黑人男子時，其中一白人警察將男子強壓在地上，並用膝蓋壓住男子脖子長達五分鐘，男子隨後送醫不治。聯邦調查局和明州警方已著手調查，四名警察已遭開除。

紐約時報報導，這名46歲的黑人男子為佛洛德（George Floyd）。明尼亞波利斯市警局的聲明指出，警方接獲涉嫌偽造文書男子的通報後前往現場。當時男子坐在藍色轎車車頂上，「似乎受到（酒精或藥物）影響」，下車時拒捕。

路過民眾拍下的影片顯示，佛洛德被壓制在地上、手被上銬，一白人警察同時用膝蓋壓制男子脖子，男子不斷哀求「我不能呼吸了，拜託，我不能呼吸」。數分鐘後，男子不再掙扎，但警方的膝蓋依然壓著他的脖子。

圍觀民眾向員警求情或咒罵，並告訴壓制佛洛德的員警，他鼻子出血。

佛洛德送醫後宣告不治，醫院人員表示，真正死因至少要三周才能知道。

明尼亞波利斯市長傅萊推文針對四名已遭革職警察表示，「這是對的做法」。他在聲明中表示，「在美國，身為黑人不應等於宣判死刑」。

佛洛德事件讓人想起2014年發生在紐約的黑人男子賈納（Eric Garner）死亡案，警察逮捕賈納時勒住他脖子，導致他死亡。