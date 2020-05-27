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彭博：川普政府可望在1周內宣布香港是否已失去自治
彭博資訊報導，美國川普政府正在考慮是否宣布香港已失去自治地位。一名美國高級官員透露，川普政府可能在一周內宣布對香港自治地位的認定結果。
根據美國總統川普去年簽署的「香港人權與民主法案」，美國國務院將確認香港的自治地位，若認定香港失去自治，美國政府將重新考慮是否繼續給予香港「特殊貿易地位」。
美國一名高級官員說，川普政府可能在一周內宣布對香港自治地位的認定結果，以目前的情況，令人懷疑美國會認可香港的自治地位。
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