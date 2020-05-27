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共和黨提告！反對加州州長鼓勵全州選民通訊投票
美國共和黨全國委員會（RNC）和其他共和黨團體已對加州提告，阻止加州以新冠肺炎疫情為由，讓加州所有選民得以在11月總統大選前進行通訊投票。
民主黨籍的加州州長紐森本月宣布，加州鼓勵所有選民通訊投票。加州是美國人口最多的州，這項宣布是迄今範圍最廣的通訊投票措施。
RNC向法院提告，挑戰加州的措施，使共和黨與民主黨已在十幾州進行的法律戰升高。
RNC主席羅娜．麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）發表聲明說：「民主黨持續用疫情執行他們的選舉陰謀，紐森州長的行政命令再次直接攻擊我們選舉的完整性。」
聲明說：「加州人民值得確保選票安全，紐森的非法奪權摧毀了這方面的信心。」
麥克丹尼爾的說法響應美國總統川普極力反對紐森命令的立場，川普強力阻止全國各地擴大通訊投票。
川普24日推文說：「美國不能全部用通訊投票，這將是史上最大的選舉舞弊。有人把選票從郵筒裡搶走，列印成千上萬假造的選票，強迫人簽名。還有偽造選民名字。若有必要，部分用通訊投票沒問題。想利用疫情作弊！」
沒有證據支持川普的指控。
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