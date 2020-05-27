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白宮經濟顧問：在港美企要搬回美國 也會幫出搬家費
美國政府願意為美國企業搬回國負擔「搬家費」的適用地區，現在擴及到香港。白宮經濟顧問庫德洛周二（26日）說，中國計劃在香港制定國家安全法是個「重大錯誤」，矢言華府將為想要將營運移出香港的美國公司，支付相關搬遷費用。
歷經去年的美中貿易戰，再加上今年的新冠病毒疫情，美國川普政府不斷敦促美國企業自中國大陸移出，回到美國，並已多次強調會幫忙支應搬家費。川普行政團隊和部分國會議員一直在研議如何鼓勵美企將關鍵產品和材料的供應鏈由中國遷回美國。到目前為止討論過的措施包括稅收減免、成立250億美元的「回流基金」提供補貼、訂定本地成分新規等等。
庫德洛26日接受福斯電視訪問時形容北京對香港的行動「令人非常不安」，認定北京正在犯重大錯誤。他說，美國歡迎在香港或是中國大陸的美企回到美國，「如果他們把供應鏈和生產帶回美國，我們將盡所能將所有開支費用化並支付搬遷成本。」
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