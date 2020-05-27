快訊

蔡英文籲港版國安法懸崖勒馬 政院成立專案小組助港人

今日又嘉玲！ 連6天零確診、45天零本土案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白宮經濟顧問：在港美企要搬回美國 也會幫出搬家費

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
香港警察24日壓制一名上街抗議香港國安法的青年。 歐新社
香港警察24日壓制一名上街抗議香港國安法的青年。 歐新社

美國政府願意為美國企業搬回國負擔「搬家費」的適用地區，現在擴及到香港。白宮經濟顧問庫德洛周二（26日）說，中國計劃在香港制定國家安全法是個「重大錯誤」，矢言華府將為想要將營運移出香港的美國公司，支付相關搬遷費用。

歷經去年的美中貿易戰，再加上今年的新冠病毒疫情，美國川普政府不斷敦促美國企業自中國大陸移出，回到美國，並已多次強調會幫忙支應搬家費。川普行政團隊和部分國會議員一直在研議如何鼓勵美企將關鍵產品和材料的供應鏈由中國遷回美國。到目前為止討論過的措施包括稅收減免、成立250億美元的「回流基金」提供補貼、訂定本地成分新規等等。

庫德洛26日接受福斯電視訪問時形容北京對香港的行動「令人非常不安」，認定北京正在犯重大錯誤。他說，美國歡迎在香港或是中國大陸的美企回到美國，「如果他們把供應鏈和生產帶回美國，我們將盡所能將所有開支費用化並支付搬遷成本。」

香港 北京

延伸閱讀

遭推特開鍘 川普火大回擊「干預2020選舉、扼殺言論自由」

推特首度對川普推文開鍘！加警示標籤連結「查明事實」

對中國實施制裁？川普：本周末前宣布對陸行動

為香港制裁中國大陸？ 川普本周將提「強而有力」方案

相關新聞

川普笑他戴口罩紀念陣亡將士 拜登反嗆川普「蠢爆」

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登在陣亡將士紀念日這天，戴上黑色口罩向美國陣亡軍人獻花圈致敬，卻遭總統川普推文嘲弄，拜登...

歡迎回到賭博聖地！拉斯維加斯賭場6月4日重新營業

美國內華達州州長席索拉克26日晚間宣布，他將允許賭場在6月4日重新開門營業，歡迎觀光客回到五光十色的賭博聖地拉斯維加斯。

美國警察死亡之膝：黑人嫌犯窒息案，第二次「我不能呼吸」慘劇

「『I CAN'T BREATHE』又來了...一模一樣的警察殺黑人案？」美國明尼蘇達州26日晚間爆發警民衝突，當地群眾為聲援因警察執法過當，窒息致死的黑人——喬治．佛洛伊德（George Floyd）——上千悲憤的市民上街封路、包圍警局；但鎮暴警察也隨即出動，並潮人群發射催淚瓦斯和橡膠子彈。衝突的導火線，是黑人佛洛伊德在週一被白人警官搜查時，當街遭「單膝強壓頸部」制伏。過程中，佛洛伊德曾不斷反應「我不能呼吸了」，但員警對求救卻毫無反應，直到受害人昏迷，最後送醫不治。

我不能呼吸！美國黑人男子遭警察膝蓋強壓5分鐘 最後不治

美國明尼蘇達州四名警察於當地時間25日逮捕一名黑人男子時，其中一白人警察將男子強壓在地並用膝蓋壓住男子脖子長達五分鐘，男...

封鎖空中間諜橋：美國退出《開放天空條約》的新冷戰躁動

繼去年美國退出《中程核飛彈條約》（INF）後，川普政府5月下旬宣布將退出《開放天空條約》（OST），理由是俄羅斯不遵守條約內容，破壞美國國安與利益。OST是美俄之間碩果僅存的軍備管控機制之一，若美國真的退出...

非裔勸她遛狗栓狗鏈 白人女報警

一名白人女子日前在紐約中央公園遛狗卻未栓上狗鏈，遭到賞鳥的非洲裔男子出面制止，白人女子卻打電話報警聲稱「非洲裔威脅我的生...

膝蓋壓頸致非裔死？ 美4警遭開除

美國明尼蘇達州四名警察於當地時間25日逮捕一名黑人男子時，其中一白人警察將男子強壓在地上，並用膝蓋壓住男子脖子長達五分鐘...

川普嘲笑口罩遮臉 拜登回擊愚蠢

美國總統川普於國殤日（Memorial Day）在推特分享推文，嘲笑民主黨準總統參選人、前副總統拜登出席陣亡將士紀念活動時，戴著黑色口罩遮住大半張臉；拜登26日回擊，指稱川普「愚蠢十足」。

阻止加州通訊投票 共和黨提告

美國共和黨全國委員會（RNC）和其他共和黨團體已對加州提告，阻止加州以新冠肺炎疫情為由，讓加州所有選民得以在11月總統大選前進行通訊投票。

推文遭警示 川普槓推特

推特公司26日首度對川普開鍘，把他兩則有關通訊投票的推文加上警示標籤和連結，請讀者查明事實。

影／白人女遛狗非裔男勸告繫繩 她竟報警稱生命受威脅

美國紐約市一位非裔賞鳥迷25日一早到中央公園賞鳥時，勸告一名白人女子不要違規遛狗，對方卻打電話報警、謊稱自己被非裔男子威...

紐約華爾街到伯利恆耶誕教堂 全球地標重新開放

從紐約證券交易所到約旦河西岸伯利恆馬槽廣場的耶誕教堂（Church ofthe Nativity）等世界知名地標，今天重...

熱門新聞

影／驚！爬山遇棕熊尾隨 男孩活用所學救自己一命

遭推特開鍘 川普火大回擊「干預2020選舉、扼殺言論自由」

為香港制裁中國大陸？ 川普本周將提「強而有力」方案

美國人拿到紓困支票不是衝去好市多 而是先做這件事

我不能呼吸！美國黑人男子遭警察膝蓋強壓5分鐘 最後不治

目擊飼主遭性侵殺害 鸚鵡狂喊「放我走」上法庭作證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。