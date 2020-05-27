遭推特開鍘 川普火大回擊「干預2020選舉、扼殺言論自由」

美國總統川普的推文首度遭到推特公司標註需「查明事實」，川普26日晚間正面回應推特公司，標記推特回嗆，「這是推特干預2020年美國總統選舉，推特扼殺言論自由，他身為總統不會讓這種事情發生。」

美國總統川普熱愛推文，近日更將矛頭指向民主黨，推特公司26日首度對川普開鍘，把他兩則有關郵寄投票的推文加上警示標籤和連結，請讀者查明事實。

惹議的是川普針對「郵寄投票」的言論，川普指責加州將選票發給數百萬人，郵筒可能被竊、選票也會發生偽造簽名，川普強調，「郵寄投票絕無可能。」

推特在川普推文下方加警示標籤：「查明有關郵寄投票的事實。」

此舉點燃川普怒火，立即在推特上再推文，並標註推特（@Twitter），指這是正在干預2020年總統大選，推特說基於美國有線電視新聞網（CNN）與華盛頓郵報進行事實查核，川普批評這是「假新聞CNN」跟「亞馬遜華盛頓郵報」；川普經常抨擊CNN報導假新聞，也經常點名抨擊亞馬遜亞馬遜創辦人、華盛頓郵報老闆貝佐斯。 推特首度對川普推文開鍘。法新社

【中央社／華盛頓26日綜合外電報導】

社群網站推特（Twitter）今天將美國總統川普的兩則推文標註為「沒有根據」，並指川普錯誤陳述，這是推特的破天荒之舉。川普隨後回擊：「推特正干預2020美國總統大選。」

川普今天稍早在沒有證據的情況下推文，指稱郵寄投票將導致作假與「選舉舞弊」。

推特公司在川普的推文下方附加一個寫著「取得關於郵寄投票的事實」的連結，使用者點擊連結，會看到一份通知，內容引述美國有線電視新聞網（CNN）、「華盛頓郵報」（Washington Post）等媒體的報導，指川普相關貼文內容「沒有根據」。

這份通知提醒：「川普錯誤宣稱郵寄投票將導致『選舉舞弊』。然而，事實查證人員說，並沒有證據顯示郵寄投票與選民作假有關係。」

法新社提到，一般認為，勸阻選民投票有利於川普當選連任的機會。

推特表示，川普這兩則推文違反了推特最近擴大實施的政策。

在推特公司負責網站完善業務的羅思（Yoel Roth）和負責全球公共政策的皮考斯（Nick Pickles）先前宣布新政策時表示：「在為公眾對話提供服務時，我們的目標是要讓（用戶）在推特平台上容易取得可信訊息，並約束可能有害與誤導的內容散布。」

川普在自己的推文被加上標註後回擊：「推特現在正干預2020年總統大選。推特徹底扼殺『言論自由』，而我身為美國總統，絕不允許此事發生！」

幾乎篤定代表民主黨競選總統的前副總統拜登（Joe Biden）今天接受CNN專訪，被詢及此事時表示，當有誤導性的陳述廣為散播時，推特與其他社群媒體平台就應該說「這不是事實」。