快訊

蔡英文籲港版國安法懸崖勒馬 政院成立專案小組助港人

今日又嘉玲！ 連6天零確診、45天零本土案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭推特開鍘 川普火大回擊「干預2020選舉、扼殺言論自由」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普（圖）26日晚間正面回應推特公司，標記推特回嗆。 美聯社
川普（圖）26日晚間正面回應推特公司，標記推特回嗆。 美聯社

美國總統川普的推文首度遭到推特公司標註需「查明事實」，川普26日晚間正面回應推特公司，標記推特回嗆，「這是推特干預2020年美國總統選舉，推特扼殺言論自由，他身為總統不會讓這種事情發生。」

美國總統川普熱愛推文，近日更將矛頭指向民主黨，推特公司26日首度對川普開鍘，把他兩則有關郵寄投票的推文加上警示標籤和連結，請讀者查明事實。

惹議的是川普針對「郵寄投票」的言論，川普指責加州將選票發給數百萬人，郵筒可能被竊、選票也會發生偽造簽名，川普強調，「郵寄投票絕無可能。」

推特在川普推文下方加警示標籤：「查明有關郵寄投票的事實。」

此舉點燃川普怒火，立即在推特上再推文，並標註推特（@Twitter），指這是正在干預2020年總統大選，推特說基於美國有線電視新聞網（CNN）與華盛頓郵報進行事實查核，川普批評這是「假新聞CNN」跟「亞馬遜華盛頓郵報」；川普經常抨擊CNN報導假新聞，也經常點名抨擊亞馬遜亞馬遜創辦人、華盛頓郵報老闆貝佐斯。

推特首度對川普推文開鍘。法新社
推特首度對川普推文開鍘。法新社

【中央社／華盛頓26日綜合外電報導】

社群網站推特（Twitter）今天將美國總統川普的兩則推文標註為「沒有根據」，並指川普錯誤陳述，這是推特的破天荒之舉。川普隨後回擊：「推特正干預2020美國總統大選。」

川普今天稍早在沒有證據的情況下推文，指稱郵寄投票將導致作假與「選舉舞弊」。

推特公司在川普的推文下方附加一個寫著「取得關於郵寄投票的事實」的連結，使用者點擊連結，會看到一份通知，內容引述美國有線電視新聞網（CNN）、「華盛頓郵報」（Washington Post）等媒體的報導，指川普相關貼文內容「沒有根據」。

這份通知提醒：「川普錯誤宣稱郵寄投票將導致『選舉舞弊』。然而，事實查證人員說，並沒有證據顯示郵寄投票與選民作假有關係。」

法新社提到，一般認為，勸阻選民投票有利於川普當選連任的機會。

推特表示，川普這兩則推文違反了推特最近擴大實施的政策。

在推特公司負責網站完善業務的羅思（Yoel Roth）和負責全球公共政策的皮考斯（Nick Pickles）先前宣布新政策時表示：「在為公眾對話提供服務時，我們的目標是要讓（用戶）在推特平台上容易取得可信訊息，並約束可能有害與誤導的內容散布。」

川普在自己的推文被加上標註後回擊：「推特現在正干預2020年總統大選。推特徹底扼殺『言論自由』，而我身為美國總統，絕不允許此事發生！」

幾乎篤定代表民主黨競選總統的前副總統拜登（Joe Biden）今天接受CNN專訪，被詢及此事時表示，當有誤導性的陳述廣為散播時，推特與其他社群媒體平台就應該說「這不是事實」。

川普 華盛頓郵報 投票 推特

延伸閱讀

川普反擊！美新增33家中企黑名單及問責法案

推特首度對川普推文開鍘！加警示標籤連結「查明事實」

對中國實施制裁？川普：本周末前宣布對陸行動

為香港制裁中國大陸？ 川普本周將提「強而有力」方案

相關新聞

川普笑他戴口罩紀念陣亡將士 拜登反嗆川普「蠢爆」

美國前副總統、民主黨總統參選人拜登在陣亡將士紀念日這天，戴上黑色口罩向美國陣亡軍人獻花圈致敬，卻遭總統川普推文嘲弄，拜登...

歡迎回到賭博聖地！拉斯維加斯賭場6月4日重新營業

美國內華達州州長席索拉克26日晚間宣布，他將允許賭場在6月4日重新開門營業，歡迎觀光客回到五光十色的賭博聖地拉斯維加斯。

美國警察死亡之膝：黑人嫌犯窒息案，第二次「我不能呼吸」慘劇

「『I CAN'T BREATHE』又來了...一模一樣的警察殺黑人案？」美國明尼蘇達州26日晚間爆發警民衝突，當地群眾為聲援因警察執法過當，窒息致死的黑人——喬治．佛洛伊德（George Floyd）——上千悲憤的市民上街封路、包圍警局；但鎮暴警察也隨即出動，並潮人群發射催淚瓦斯和橡膠子彈。衝突的導火線，是黑人佛洛伊德在週一被白人警官搜查時，當街遭「單膝強壓頸部」制伏。過程中，佛洛伊德曾不斷反應「我不能呼吸了」，但員警對求救卻毫無反應，直到受害人昏迷，最後送醫不治。

我不能呼吸！美國黑人男子遭警察膝蓋強壓5分鐘 最後不治

美國明尼蘇達州四名警察於當地時間25日逮捕一名黑人男子時，其中一白人警察將男子強壓在地並用膝蓋壓住男子脖子長達五分鐘，男...

封鎖空中間諜橋：美國退出《開放天空條約》的新冷戰躁動

繼去年美國退出《中程核飛彈條約》（INF）後，川普政府5月下旬宣布將退出《開放天空條約》（OST），理由是俄羅斯不遵守條約內容，破壞美國國安與利益。OST是美俄之間碩果僅存的軍備管控機制之一，若美國真的退出...

非裔勸她遛狗栓狗鏈 白人女報警

一名白人女子日前在紐約中央公園遛狗卻未栓上狗鏈，遭到賞鳥的非洲裔男子出面制止，白人女子卻打電話報警聲稱「非洲裔威脅我的生...

膝蓋壓頸致非裔死？ 美4警遭開除

美國明尼蘇達州四名警察於當地時間25日逮捕一名黑人男子時，其中一白人警察將男子強壓在地上，並用膝蓋壓住男子脖子長達五分鐘...

川普嘲笑口罩遮臉 拜登回擊愚蠢

美國總統川普於國殤日（Memorial Day）在推特分享推文，嘲笑民主黨準總統參選人、前副總統拜登出席陣亡將士紀念活動時，戴著黑色口罩遮住大半張臉；拜登26日回擊，指稱川普「愚蠢十足」。

阻止加州通訊投票 共和黨提告

美國共和黨全國委員會（RNC）和其他共和黨團體已對加州提告，阻止加州以新冠肺炎疫情為由，讓加州所有選民得以在11月總統大選前進行通訊投票。

推文遭警示 川普槓推特

推特公司26日首度對川普開鍘，把他兩則有關通訊投票的推文加上警示標籤和連結，請讀者查明事實。

影／白人女遛狗非裔男勸告繫繩 她竟報警稱生命受威脅

美國紐約市一位非裔賞鳥迷25日一早到中央公園賞鳥時，勸告一名白人女子不要違規遛狗，對方卻打電話報警、謊稱自己被非裔男子威...

紐約華爾街到伯利恆耶誕教堂 全球地標重新開放

從紐約證券交易所到約旦河西岸伯利恆馬槽廣場的耶誕教堂（Church ofthe Nativity）等世界知名地標，今天重...

熱門新聞

影／驚！爬山遇棕熊尾隨 男孩活用所學救自己一命

遭推特開鍘 川普火大回擊「干預2020選舉、扼殺言論自由」

為香港制裁中國大陸？ 川普本周將提「強而有力」方案

美國人拿到紓困支票不是衝去好市多 而是先做這件事

我不能呼吸！美國黑人男子遭警察膝蓋強壓5分鐘 最後不治

目擊飼主遭性侵殺害 鸚鵡狂喊「放我走」上法庭作證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。