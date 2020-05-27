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推特首度對川普推文開鍘！加警示標籤連結「查明事實」
美國總統川普熱愛在推特上發文，而且經常悖離事實，推特公司26日首度對川普開鍘，把他兩則有關郵寄投票的推文加上警示標籤和連結，請讀者查明事實。
川普這幾天針對郵寄投票多次推文，指責加州、密西根州和其他州在新冠肺炎疫情期間發送郵寄選票，讓選民有機會作弊。
川普26日推文：「郵寄投票絕無可能（零！）不作弊。郵筒可能被竊盜，選票將被偽造&代簽名。加州州長已把選票發給數百萬人…。」
推特在推文下方加警示標籤，寫著：「查明有關郵寄投票的事實。」
推特發言人說，這些推文「包含有關投票過程可能誤導的訊息，已加上標籤，以便提供補充內容」。
這是推特首度對川普的推文加警示標籤。川普長期用推特傳達訊息，他的推文經常遊走在推特的反騒擾和假訊息政策邊緣。
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