對中國實施制裁？川普：本周末前宣布對陸行動

針對中國大陸擬在香港實施新國家安全法，可能導致香港喪失足夠的自治地位，美國總統川普26日表示，將在本周末前將宣布對中國的行動。知情人士透露，川普政府正在考慮一系列制裁措施，包括對中國官員與企業實施制裁。

美國財政部可能會對交易設限，並凍結執行新國安法的中國官員和企業的資產。兩名知情人士表示，考慮中的其他措施包括對中國共產黨官員實施簽證限制。

川普26日在白宮被問及是否可能制裁中國大陸時，表示他的政府正在著手做一些事，他將在本周稍後公布。

川普說：「你們將在接下來，本周結束之前得知。」「非常強而有力，我認為。」

知情人士表示，美國當局的跨部門討論仍在進行中，尚未決定是否或如何實施制裁。美國財政部發言人不願對此回應。

白宮新聞發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）26日表示，據她了解，川普對中國大陸的做法「不滿」。她說：「我直接問總統的回應，他對我說，他對中國的做法感到不滿，很難看出如果被中國接管，香港將如何維持金融中心地位。」麥肯內尼拒絕透露川普正考慮哪些具體行動。

美國國務院將依據川普去年簽署的香港人權與民主法就香港自治情況進行評估，若採用這種方法，美國可能重新思考香港的特殊貿易方式。一位政府高層官員表示，國務院可能在一周之內宣布評估結果，而在當前情況下，很難判斷報告是否會證明香港具有政治獨立性。

川普政府正面臨來自美國國會兩院的壓力，須強力回應北京當局計劃加大對香港控制一事。然而美國面臨中國大陸回擊的風險，因為任何針對北京當局的懲罰很可能同時反過來傷害香港與美國。