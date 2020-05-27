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為香港制裁中國大陸？ 川普本周將提「強而有力」方案
港版國安法將在28日通過，彭博新聞引述匿名消息報導，川普政府正在考慮對陸制裁方案，但尚未定案；美國總統川普26日被媒體問到此事，並未否認制裁說，表示目前討論中，並透露將在本周結束前提出「非常強而有力」的應對方案。
川普表示，這個問題很重要，但他無法現在回答，因還在討論中；當記者追問應對方案是否包括制裁時，川普說，本周結束前會提出應對方案，「非常強而有力（指方案），我認為。」
美國總統川普21日就表示，若港版國安法立法，美國將強烈回應；白宮國家安全顧問歐布萊恩24日接受美國國家廣播公司（NBC）節目訪問時說，若中國大陸依據國安法接管香港，可能導致美國制裁，並危及香港金融中心的地位。
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