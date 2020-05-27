彭博新聞：川普政府正考慮制裁中國大陸

「『I CAN'T BREATHE』又來了...一模一樣的警察殺黑人案？」美國明尼蘇達州26日晚間爆發警民衝突，當地群眾為聲援因警察執法過當，窒息致死的黑人——喬治．佛洛伊德（George Floyd）——上千悲憤的市民上街封路、包圍警局；但鎮暴警察也隨即出動，並潮人群發射催淚瓦斯和橡膠子彈。衝突的導火線，是黑人佛洛伊德在週一被白人警官搜查時，當街遭「單膝強壓頸部」制伏。過程中，佛洛伊德曾不斷反應「我不能呼吸了」，但員警對求救卻毫無反應，直到受害人昏迷，最後送醫不治。

2020-05-27 12:35