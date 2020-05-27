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彭博新聞：川普政府正考慮制裁中國大陸
港版國安法將在28日通過，彭博新聞引述匿名消息報導，川普政府正考慮對中國大陸官員、公司企業和金融機構祭出一系列制裁，一旦國安法實施，則美國財政部將採取限制交易、凍結資產等作法，以回應新法對香港人民權利與自由的限縮。
彭博新聞報導，凍結資產的對象包括中國大陸官員與相關企業。
彭博新聞也報導，目前制裁方案未定案，還在跨部會討論中。
美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）在推特表示，支持政府對中國大陸進行制裁，並指美國必須抵抗來自中國大陸的侵略，包括香港和威脅美國安全與工作的每一處。
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