美國人拿到紓困支票不是衝去好市多 而是先做這件事

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
由於對前景感到擔憂，許多美國民眾在拿到政府紓困支票後，不是衝到沃爾瑪、好市多等大賣場買東西，而是先繳付各種帳單。（路透）
由於對前景感到擔憂，許多美國民眾在拿到政府紓困支票後，不是衝到沃爾瑪、好市多等大賣場買東西，而是先繳付各種帳單。（路透）

根據本周發布的一項調查，將近三分之一（30％）受訪的美國民眾表示，在拿到政府刺激支票後的第一件事是支付各類帳單，這是美國人正在勉力維持生計的最新跡象，尤其是3月中旬以來有超過3,800萬人申請失業救濟金。

現在許多美國民眾的當務之急是支付包括水、電、瓦斯、行動電話，以及有線電視和租金等帳單，這件事比去沃爾瑪、好市多等賣場購買日常必需品、服裝、電視，電玩遊戲、體育用品和玩具還要重要。

根據 YouGov的這項調查，令人震驚的是，許多美國民眾考量到聯邦政府在不久將會否提供新一輪刺激方案的態勢並不明朗，因此用這筆錢來保有棲身之處以及購買日常必需品。

這項調查並指出，美國人意識到不久將來日子會更嚴峻，因而趁此機會用這筆錢協助他們做好過苦日子的準備。藉由償還債務，美國消費者可騰出一些信用空間，以便在不久將來失業時有信貸可用。

超過1.3億張的紓困支票正流向家庭，這是政府2.2兆美元「冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案」(CARES ACT）的重要一環，但許多休無薪假和遭裁員的勞工表示，這筆最高1,200美元的紓困金不足以使他們度過另一個更大的大衰退。

上周約有240萬美國人申請失業救濟金，但包括新的聯邦救助計畫在內，實際人數多出近100萬人。自3月中旬為抗疫開始實施封鎖以來，已有3,550萬美國人申請失業救濟金。

這項調查也呼應了之前一些經濟學家的研究結果，他們的初步研究發現，美國民眾在4月領到1,200美元刺激支票後，許多人不再把這筆錢花在汽車或其他耐久財上，而是用來確保全家有屋頂可遮風避雨、餐桌上有食物可吃。

這些來自哥倫比亞大學、西北大學、芝加哥大學和南丹麥大學的經濟學家在報告中說：「基於2020年刺激支票金額較大，我們或許以為像汽車、電子、家電、家具這類產品支出較明顯。不料，民眾反而把錢花在繳付房租和帳單，以及食物、個人保健和非耐久財等項目上。」

失業 哥倫比亞

延伸閱讀

好市多線上購物新上架醫用口罩 單片比其他通路省4元

等不及中央解禁？好市多搶先開賣醫用口罩 每卡限購50片

吃得到整條KitKat！好市多開賣「KitKat巧克力炫風甜筒」盒裝版，一支不到40元衝了

好市多「哈根達斯自由配」買4送2、MACKIES推綜合口味！3大冰淇淋太生火

相關新聞

老鼠斷糧生死鬥！美國疫情封鎖引爆的「鼠患警報」

「就算是鼠輩，被逼進了絕路也是會咬人！」美國疾病管制中心（CDC）上星期對全美發出了「鼠患警報」，指在連續多月的防疫封鎖下，全國各地——特別是都會區的城中地段——紛紛出現了鼠患通報數量異常增加的情況。相關情況，是因為都會鼠群倚賴的餐飲業垃圾與商業區廚餘系統，已因防疫歇業而「斷糧多時」，因此除了鼠群大舉遷移、大膽深入民宅區外，部分鼠群更因生存壓力而出現互食、噬崽、以及鼠群格鬥的「暴力傾向」。

沒有父母的1歲生日 全城為槍擊倖存男童遊行慶生

去年八月，發生在美國德州艾爾帕索（El Paso）的重大槍擊案奪走23條人命，並留下許多破碎的家庭。當時年僅兩個月大的男嬰成為這起事件中最年幼的倖存者，他的父母親為了保護他而雙雙犧牲生命。上周末，這名男嬰度過人生第一個生日，當地特別為他發起盛大的車隊慶生遊行，希望男童將來長大知道，就算他的父母已離開人世，但大家的心都與他同在。

西雅圖避疫2個極端 突顯經濟鴻溝

西雅圖是美國最早爆發嚴重疫情的城市，如今積極準備解封之際，在不同行業任職的當地勞工之間，卻出現一道經濟鴻溝：高科技產業員工可在家遠距工作，但製造業、服務業員工卻因無法在家上班，陷於染疫高風險與飯碗恐不保的兩難處境。

卡車裝載量回升、售票訂房率反彈 美經濟緩慢復甦

華爾街日報報導，航空業售票、酒店訂房、房貸申請、卡車裝載量，甚至申請設立新事業的件數，都逐漸在增加，種種跡象顯示，美國經濟在緩慢復甦。

川普不戴、拜登戴 口罩政治引發美新文化戰爭

美國民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）睽違兩個多月首度於25日「國殤日」公開露面，他偕妻子到德拉瓦州住家附近的...

川普打小白球挨轟 痛批媒體製造假新聞

在美國疫情病故人數逼近10萬人之際，總統川普在陣亡將士紀念日週末假期打小白球遭媒體砲轟，他今天在推特上憤怒回擊

為合法登記 馬斯克小孩改名「X Æ A-Xii」發音喬不定

特斯拉與Space X執行長馬斯克和加拿大歌手格萊姆絲（Grimes）月初迎來第一個小孩，取名為X Æ A-12，卻不符...

來自台灣的CNN唯一華裔記者 採訪遭辱罵「摘下口罩、滾出我的國家」

來自台灣的有線電視新聞網(CNN)記者陳亦芃(Natasha Chen)國殤日長周末在南卡羅萊納的默特爾海灘(Myrtle Beach)採訪時，遭人辱罵「摘下口罩，滾出我的國家」；她的母親25日接受本報訪問時說，看到女兒反擊而流淚，「她一直以華裔為驕傲，不想譁眾取寵，但卻保有態度。」

貿易戰捲土重來？川普擬禁公務員退休基金對中投資

5月13日，美國聯邦退休儲蓄投資委員會（Federal Retirement Thrift Investment Board，下稱FRTIB）宣布，將延遲實施「節儉儲蓄計畫」（Thrift Savings Plan, TSP）裡I基金的基準（benchmark）變更，引來市場關注。對美國財經不甚熟悉的人來說，可能以為這只是充斥專業術語的金錢遊戲；但對一些觀察家來說，此舉可謂是美中第二波貿易戰的先聲。

自由價更高？美商店封殺戴口罩顧客 掀起文化之戰

面對新冠肺炎疫情，戴口罩防疫在台灣已經形成廣泛共識，但在美國卻往往牽涉許多考量，每個人決定戴或不戴都有各自原因，進而掀起...

口罩政治學！拜登戴口罩向陣亡將士獻花 川普死都不戴

美國民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）睽違兩個多月首度於25日「國殤日」公開露面，他偕妻子到德拉瓦州住家附近的...

持續圍堵中共？美新增33家中企黑名單及問責法案

美國當局譴責部分中國企業組織侵犯人權以及與解放軍合作密切，嚴重威脅美國國家安全，5月22日美國商務部宣布，將涉嫌的33家中國企業組織列入出口管制「實體清單」（Entity List），日後若未經美國商務部核准，這些組織不得交易受「美國出口管制條例」管制之技術、設備與服務。

熱門新聞

來自台灣的CNN唯一華裔記者 採訪遭辱罵「摘下口罩、滾出我的國家」

鹽水浸洗草莓 鑽出「米粒」小白蟲 女子大叫噁心

影／驚！爬山遇棕熊尾隨 男孩活用所學救自己一命

這檔股票一路飆漲5倍 台積電三星製程競賽缺它不可

美股道瓊期指大漲約250點 疫苗進展引發樂觀情緒

歐盟最高外交官：亞洲世紀也許來了 歐盟選邊站壓力增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。