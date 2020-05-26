美國人拿到紓困支票不是衝去好市多 而是先做這件事

根據本周發布的一項調查，將近三分之一（30％）受訪的美國民眾表示，在拿到政府刺激支票後的第一件事是支付各類帳單，這是美國人正在勉力維持生計的最新跡象，尤其是3月中旬以來有超過3,800萬人申請失業救濟金。

現在許多美國民眾的當務之急是支付包括水、電、瓦斯、行動電話，以及有線電視和租金等帳單，這件事比去沃爾瑪、好市多等賣場購買日常必需品、服裝、電視，電玩遊戲、體育用品和玩具還要重要。

根據 YouGov的這項調查，令人震驚的是，許多美國民眾考量到聯邦政府在不久將會否提供新一輪刺激方案的態勢並不明朗，因此用這筆錢來保有棲身之處以及購買日常必需品。

這項調查並指出，美國人意識到不久將來日子會更嚴峻，因而趁此機會用這筆錢協助他們做好過苦日子的準備。藉由償還債務，美國消費者可騰出一些信用空間，以便在不久將來失業時有信貸可用。

超過1.3億張的紓困支票正流向家庭，這是政府2.2兆美元「冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案」(CARES ACT）的重要一環，但許多休無薪假和遭裁員的勞工表示，這筆最高1,200美元的紓困金不足以使他們度過另一個更大的大衰退。

上周約有240萬美國人申請失業救濟金，但包括新的聯邦救助計畫在內，實際人數多出近100萬人。自3月中旬為抗疫開始實施封鎖以來，已有3,550萬美國人申請失業救濟金。

這項調查也呼應了之前一些經濟學家的研究結果，他們的初步研究發現，美國民眾在4月領到1,200美元刺激支票後，許多人不再把這筆錢花在汽車或其他耐久財上，而是用來確保全家有屋頂可遮風避雨、餐桌上有食物可吃。

這些來自哥倫比亞大學、西北大學、芝加哥大學和南丹麥大學的經濟學家在報告中說：「基於2020年刺激支票金額較大，我們或許以為像汽車、電子、家電、家具這類產品支出較明顯。不料，民眾反而把錢花在繳付房租和帳單，以及食物、個人保健和非耐久財等項目上。」