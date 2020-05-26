卡車裝載量回升、售票訂房率反彈 美經濟緩慢復甦

華爾街日報報導，航空業售票、酒店訂房、房貸申請、卡車裝載量，甚至申請設立新事業的件數，都逐漸在增加，種種跡象顯示，美國經濟在緩慢復甦。

儘管4、5月的數據顯示總體經濟活動仍在萎縮，失業人數仍在上升，但已比新冠病毒危機初期減緩，即使目前的預測仍是今年經濟將萎縮6％至7％，失業率雙位數，比起3月初百業關閉，顯然美國經濟某些區塊已不再衰退下去。

信評機構「史坦普全球評級」(S&P Global Ratings)美國首席經濟學者波維諾(Beth Bovino)說：「如果新冠疫情只有這麼一波，看來我們已過了谷底，開始恢復正常。」

遭保持社交距離措施打擊的航空業、餐飲業、旅館業等消費量仍處低潮，但似已有轉機，4月14日通過聯邦運輸安全局(TSA)安檢站的人數為8萬7534人次，比去年同一天劇降96%，但到5月22日，已回升到34萬8673人次，和去年同日相比，減幅仍達88%。根據網路訂餐網站OpenTable統計，有些州的訂位人數已逐漸回升。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席美國經濟學者達可(Gregory Daco)說，「從經濟損傷的高峰點看，我們已過了低點」，高消費群的數據更顯示，消費支出的反彈頗為強勁。

達可也指出：「從統計資料，你可看出反彈點，但得慎重一點看，因為我們是從極度的退縮低點反彈。」

運輸業也顯示同一趨勢，數字跟歷來的紀錄不能比，不過總算有了轉機。

Truckstop.com網站說，卡車運輸業的現貨市場已連續四周上升，5月10日截止當周的裝載輛，比前一周增加22%，5月18日截止當周，也比前一周增加27%。

美國最大卡車業者之一Old Dominion Freight Line執行長甘特(Greg Gantt)說，他的公司4月初運載量劇降，不過之後就一直相當穩定，「希望這表示，最糟的情況已經過去。」

白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hasset)也認為，已有初步跡象顯示美國經濟開始復甦，不過5月失業率可能高於20%。「從企業活動量來看，我們已非常接近轉折點，不過，就業率可能要再一個月才能上來。」