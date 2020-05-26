西雅圖避疫2個極端 突顯經濟鴻溝

西雅圖是美國最早爆發嚴重疫情的城市，如今積極準備解封之際，在不同行業任職的當地勞工之間，卻出現一道經濟鴻溝：高科技產業員工可在家遠距工作，但製造業、服務業員工卻因無法在家上班，陷於染疫高風險與飯碗恐不保的兩難處境。

亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)等科技巨擘，都是西雅圖規模最大的少數雇主。就在美國經濟受到疫情衝擊而萎縮的同時，這些大企業的業績基本上依舊穩健，在亞馬遜、微軟西雅圖總部上班的員工，都能透過遠距上班繼續工作。

「我們的狀況是兩個極端。」西雅圖華盛頓大學經濟學者維葛多(Jacob Vigdor)指出：「這裡有很多高收入者，繼續領著令人羨慕的薪水，但我們也有很多正在生存邊緣掙扎的產業。」

自從各州3月陸續推出居家避疫令以來，這兩大科技龍頭在西雅圖地區都未宣布裁員措施。根據華盛頓州統計，截至5月16日的11周裡，來自資訊產業、傳統傳播及發行產業的當地員工，約有11%申請初次失業救濟金，相形之下，製造業、服務業的員工就沒那麼幸運了。

華爾街日報指出，製造業及服務業勞工絕大多數無法遠距上班，疫情影響之下被迫放無薪假或者失業，繼續留在工作崗位上的員工，則害怕感染新冠病毒。

華州就業安全廳統計顯示，西雅圖地區飯店旅館、休閒旅遊產業的員工共計約20萬7000人，高達半數自從3月初以來，已申請失業救濟金。

建築業、製造業、醫療與教育業勞工，也是工作受到疫情嚴重影響的族群。西雅圖地區這些領域的員工，據統計約有三分之一已申請申請失業救濟金。