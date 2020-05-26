聽新聞
test
0:00 / 0:00

西雅圖避疫2個極端 突顯經濟鴻溝

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
研究顯示高科技產業在受到新冠疫情衝擊後，復甦步伐比傳統製造業要快。圖為西岸高科技中心的西雅圖，當地居民上月在推動社交距離。(美聯社)
研究顯示高科技產業在受到新冠疫情衝擊後，復甦步伐比傳統製造業要快。圖為西岸高科技中心的西雅圖，當地居民上月在推動社交距離。(美聯社)

西雅圖是美國最早爆發嚴重疫情的城市，如今積極準備解封之際，在不同行業任職的當地勞工之間，卻出現一道經濟鴻溝：高科技產業員工可在家遠距工作，但製造業、服務業員工卻因無法在家上班，陷於染疫高風險與飯碗恐不保的兩難處境。

亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)等科技巨擘，都是西雅圖規模最大的少數雇主。就在美國經濟受到疫情衝擊而萎縮的同時，這些大企業的業績基本上依舊穩健，在亞馬遜、微軟西雅圖總部上班的員工，都能透過遠距上班繼續工作。

「我們的狀況是兩個極端。」西雅圖華盛頓大學經濟學者維葛多(Jacob Vigdor)指出：「這裡有很多高收入者，繼續領著令人羨慕的薪水，但我們也有很多正在生存邊緣掙扎的產業。」

自從各州3月陸續推出居家避疫令以來，這兩大科技龍頭在西雅圖地區都未宣布裁員措施。根據華盛頓州統計，截至5月16日的11周裡，來自資訊產業、傳統傳播及發行產業的當地員工，約有11%申請初次失業救濟金，相形之下，製造業、服務業的員工就沒那麼幸運了。

華爾街日報指出，製造業及服務業勞工絕大多數無法遠距上班，疫情影響之下被迫放無薪假或者失業，繼續留在工作崗位上的員工，則害怕感染新冠病毒。

華州就業安全廳統計顯示，西雅圖地區飯店旅館、休閒旅遊產業的員工共計約20萬7000人，高達半數自從3月初以來，已申請失業救濟金。

建築業、製造業、醫療與教育業勞工，也是工作受到疫情嚴重影響的族群。西雅圖地區這些領域的員工，據統計約有三分之一已申請申請失業救濟金。

西雅圖 疫情

延伸閱讀

台大公衛估算解封指數 小於1可逐步開放

馬祖對外交通流量剩6成 小三通解封考量「兩岸關係」

微軟接龍滿30歲了！現在每月還有3,500萬名玩家在玩

領額外失業救濟金 未來「繳稅」恐變多

相關新聞

老鼠斷糧生死鬥！美國疫情封鎖引爆的「鼠患警報」

「就算是鼠輩，被逼進了絕路也是會咬人！」美國疾病管制中心（CDC）上星期對全美發出了「鼠患警報」，指在連續多月的防疫封鎖下，全國各地——特別是都會區的城中地段——紛紛出現了鼠患通報數量異常增加的情況。相關情況，是因為都會鼠群倚賴的餐飲業垃圾與商業區廚餘系統，已因防疫歇業而「斷糧多時」，因此除了鼠群大舉遷移、大膽深入民宅區外，部分鼠群更因生存壓力而出現互食、噬崽、以及鼠群格鬥的「暴力傾向」。

沒有父母的1歲生日 全城為槍擊倖存男童遊行慶生

去年八月，發生在美國德州艾爾帕索（El Paso）的重大槍擊案奪走23條人命，並留下許多破碎的家庭。當時年僅兩個月大的男嬰成為這起事件中最年幼的倖存者，他的父母親為了保護他而雙雙犧牲生命。上周末，這名男嬰度過人生第一個生日，當地特別為他發起盛大的車隊慶生遊行，希望男童將來長大知道，就算他的父母已離開人世，但大家的心都與他同在。

西雅圖避疫2個極端 突顯經濟鴻溝

西雅圖是美國最早爆發嚴重疫情的城市，如今積極準備解封之際，在不同行業任職的當地勞工之間，卻出現一道經濟鴻溝：高科技產業員工可在家遠距工作，但製造業、服務業員工卻因無法在家上班，陷於染疫高風險與飯碗恐不保的兩難處境。

卡車裝載量回升、售票訂房率反彈 美經濟緩慢復甦

華爾街日報報導，航空業售票、酒店訂房、房貸申請、卡車裝載量，甚至申請設立新事業的件數，都逐漸在增加，種種跡象顯示，美國經濟在緩慢復甦。

川普不戴、拜登戴 口罩政治引發美新文化戰爭

美國民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）睽違兩個多月首度於25日「國殤日」公開露面，他偕妻子到德拉瓦州住家附近的...

川普打小白球挨轟 痛批媒體製造假新聞

在美國疫情病故人數逼近10萬人之際，總統川普在陣亡將士紀念日週末假期打小白球遭媒體砲轟，他今天在推特上憤怒回擊

為合法登記 馬斯克小孩改名「X Æ A-Xii」發音喬不定

特斯拉與Space X執行長馬斯克和加拿大歌手格萊姆絲（Grimes）月初迎來第一個小孩，取名為X Æ A-12，卻不符...

來自台灣的CNN唯一華裔記者 採訪遭辱罵「摘下口罩、滾出我的國家」

來自台灣的有線電視新聞網(CNN)記者陳亦芃(Natasha Chen)國殤日長周末在南卡羅萊納的默特爾海灘(Myrtle Beach)採訪時，遭人辱罵「摘下口罩，滾出我的國家」；她的母親25日接受本報訪問時說，看到女兒反擊而流淚，「她一直以華裔為驕傲，不想譁眾取寵，但卻保有態度。」

貿易戰捲土重來？川普擬禁公務員退休基金對中投資

5月13日，美國聯邦退休儲蓄投資委員會（Federal Retirement Thrift Investment Board，下稱FRTIB）宣布，將延遲實施「節儉儲蓄計畫」（Thrift Savings Plan, TSP）裡I基金的基準（benchmark）變更，引來市場關注。對美國財經不甚熟悉的人來說，可能以為這只是充斥專業術語的金錢遊戲；但對一些觀察家來說，此舉可謂是美中第二波貿易戰的先聲。

自由價更高？美商店封殺戴口罩顧客 掀起文化之戰

面對新冠肺炎疫情，戴口罩防疫在台灣已經形成廣泛共識，但在美國卻往往牽涉許多考量，每個人決定戴或不戴都有各自原因，進而掀起...

口罩政治學！拜登戴口罩向陣亡將士獻花 川普死都不戴

美國民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）睽違兩個多月首度於25日「國殤日」公開露面，他偕妻子到德拉瓦州住家附近的...

持續圍堵中共？美新增33家中企黑名單及問責法案

美國當局譴責部分中國企業組織侵犯人權以及與解放軍合作密切，嚴重威脅美國國家安全，5月22日美國商務部宣布，將涉嫌的33家中國企業組織列入出口管制「實體清單」（Entity List），日後若未經美國商務部核准，這些組織不得交易受「美國出口管制條例」管制之技術、設備與服務。

熱門新聞

來自台灣的CNN唯一華裔記者 採訪遭辱罵「摘下口罩、滾出我的國家」

鹽水浸洗草莓 鑽出「米粒」小白蟲 女子大叫噁心

影／驚！爬山遇棕熊尾隨 男孩活用所學救自己一命

這檔股票一路飆漲5倍 台積電三星製程競賽缺它不可

美股道瓊期指大漲約250點 疫苗進展引發樂觀情緒

歐盟最高外交官：亞洲世紀也許來了 歐盟選邊站壓力增

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。