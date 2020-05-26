來自台灣的CNN唯一華裔記者 採訪遭辱罵「摘下口罩、滾出我的國家」

來自台灣的有線電視新聞網(CNN)記者陳亦芃(Natasha Chen)國殤日長周末在南卡羅萊納的默特爾海灘(Myrtle Beach)採訪時，遭人辱罵「摘下口罩，滾出我的國家」；她的母親25日接受本報訪問時說，看到女兒反擊而流淚，「她一直以華裔為驕傲，不想譁眾取寵，但卻保有態度。」

陳亦芃前往多個熱門海灘進行採訪，當她23日在南卡羅萊納的默特爾海灘時，因戴著口罩引起了部分民眾不滿，朝採訪組大喊「摘下口罩，滾出我的國家」；從CNN的報導畫面看出，當時在海灘上休閒的民眾無人戴口罩。

陳亦芃也在CNN直播時表示，有人認為陽光是最好的消毒劑，但這顯然違背了當下防疫的主旨；採訪中她詢問了多名民眾，「所有人都表現的非常友好，但仍有些人對我們有不滿情緒。」

陳亦芃表示，該人的意思是指「我的亞裔臉」，這漸漸成為了一場種族隔膜，「真是令人傷心的困境。」

本報25日聯繫到了陳亦芃，但她表示CNN記者在未經允許下不能接受採訪；陳亦芃的母親李應玲25日向本報表示，得知消息後自己又氣憤又驕傲，幾度落淚；她也說，女兒作為CNN唯一一名華裔記者，在這個特殊時期展現了應有的態度。

「她一直以自己是華裔為驕傲。」李應玲說，自己看到報導畫面後，當下聯繫了女兒，擔心她的心情會因此受到影響，但沒想到陳亦芃並未感到沮喪，而是告訴母親，「我不想因為整件事情而博取眼球，但確實有必要表明立場，因為有人的處境比我更糟。」

李應玲表示，一家四口人身處四地，父親是專研黑洞的國際知名天文物體學家、台灣大學物理系講座教授陳丕燊，陳亦芃的弟弟現居紐約，也曾講述疫情下在紐約街頭被人惡語騷擾的經歷。

「有的時候你根本來不及反擊或拿出手機拍照。」李應玲說，針對亞裔的歧視案件有時就發生在一瞬間，容不得受害者反應；但她也表示，有必要對外說明，如此才能獲得足夠的重視，以解決問題。