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自由價更高？美商店封殺戴口罩顧客 掀起文化之戰

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國一家店家日前在門口張貼公告「店內禁止戴口罩」，引發網友熱議。截自臉書（@Dan Henson）
美國一家店家日前在門口張貼公告「店內禁止戴口罩」，引發網友熱議。截自臉書（@Dan Henson）

面對新冠肺炎疫情，戴口罩防疫在台灣已經形成廣泛共識，但在美國卻往往牽涉許多考量，每個人決定戴或不戴都有各自原因，進而掀起一波文化戰爭。

英國衛報報導，美國多家商家過去幾周在店內張貼「店內禁戴口罩」的公告，引發外界熱議，甚至登上媒體頭條。美國Vice新聞近日報導，肯塔基州一間便利商店張貼一張公告，上面寫著：「店內禁止戴口罩。拿掉你的口罩，不然就去其他家店消費。別再聽（州長）貝希爾（Andy Beshear）的話，他是個笨蛋。」

加州一家建築材料店本月初表明反對顧客戴口罩，甚至鼓勵顧客擁抱；伊利諾州一家加油站員工舉起類似的標示牌，聲稱戴口罩讓他們賣煙酒時，難以區分成人和兒童。

先前拒戴口罩的美國總統川普近日在參觀福特汽車工廠時，終於戴上口罩，但聲稱不想戴給媒體看。儘管川普終究被迫戴上口罩一事令人欣慰，但不禁叫人懷疑新冠病毒在美國的傳播程度，而這都要歸功於美國公民堅持捍衛個人「自由」，而非他人不想生病的「權利」。

反對居家避疫的民眾認為，政府削減人民自由以壓低新冠肺炎死亡人數，已違背美國精神。同時，有店家老闆告訴顧客什麼能戴、什麼不能戴，而未戴口罩遭店家拒絕入內的民眾，以自由名義故意對員工咳嗽。

一名好市多（Costco）員工在顧客拍攝的影片中說，「我為好市多工作，我要求這位客人戴上口罩，因為這是公司政策」，而該名顧客接著強調，「我不會照著做，因為我在自由的國家生活」。

對此，美國作家吉利達拉達斯（Anand Giridharadas）表示，「曲解自由的權利只會害死我們」。確實如此，少數人會故意誤解自由權利的意思，認為自由就是可以自由選擇自己想要的事物。

美國前總統羅斯福1941年發表著名的「四大自由」演講時提到，除了言論、宗教和經濟自由外，還有免於恐懼的自由，而爭取此自由是美國加入二戰的原因之一。隨著美國發現自己正與一場致命的大流行交戰之際，這是一個值得探討的訊息。

儘管疫情嚴重，美國許多民眾入店購物時仍不願戴口罩。法新社
儘管疫情嚴重，美國許多民眾入店購物時仍不願戴口罩。法新社

口罩 新冠肺炎 好市多

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