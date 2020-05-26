口罩政治學！拜登戴口罩向陣亡將士獻花 川普死都不戴

美國民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）睽違兩個多月首度於25日「國殤日」公開露面，他偕妻子到德拉瓦州住家附近的威明頓退伍軍人紀念碑獻花致意。拜登現身時戴著黑色口罩，與美國總統川普形成對比。

川普拒絕按照衛生官員建議在公共場合遮住口鼻。他25日與第一夫人梅蘭尼亞到維吉尼亞州阿靈頓國家軍人公墓參與紀念活動，川普夫婦均未戴口罩。

在公共場合要不要戴口罩已成為美國的新文化戰爭，並已政治化。美聯社報導，口罩逐漸成為辯論的代表物。一派民眾願意聽從衛生官員指示戴口罩，一部分民眾則認為戴口罩違反自由。川普帶頭不戴口罩，他的支持者也傾向不戴口罩，並排斥其他防疫限制。

根據美聯社民調，民主黨民眾比共和黨民眾更傾向於出門時戴口罩，比例為76%和59%。

自從美國3月初新冠肺炎疫情大爆發，拜登取消3月10日克里夫蘭競選集會後，就一直待在家中進行「虛擬競選」。

拜登和妻子向陣亡將士獻上白色花圈，並在公園內默哀和致敬。拜登說，「永遠不要忘記這些男男女女所做的犧牲。絕對不能忘記」。

拜登向記者說：「我很高興能來到這裡。」但因為戴口罩的關係，他的話語有些含糊不清，且在前來之前沒有通知媒體，因此現場沒有群眾圍觀。

拜登雖然行事低調，但他的現身表明，直到總統大選前的五個月內，他不會只宅在家。受新冠肺炎疫情影響，此次總統競選活動被迫凍結。

部分民主黨策略家擔心，拜登待在家中會輸給川普。川普曾諷刺拜登實際上是躲在自家地下室競選。

拜登的顧問則表示，他們計畫在某個時候恢復正常競選活動，包括到兵家必爭的州分競選，但不會著急，會先聽從衛生專家的意見，也會聽從當局的社交隔離建議。

疫情期間川普雖然也尚未恢復大型競選集會，但最近幾周多次走出華盛頓，參觀過亞利桑那州口罩廠，以及改為生產醫療裝備的密西根州福特車廠。