美染疫死亡人數逾9.8萬 川普推特又稱「中國病毒」

美國總統川普日前曾說，若疫情控制得當，則死亡人數可能遠低於預估的10萬人；根據美國約翰霍普金斯大學25日下午6時截止統計，美國共有9.8萬人染疫身亡，165萬人確診。

美國總統川普在推特表示，在處理新冠肺炎疫情上，即便無法得到稱讚，聯邦政府仍協助許多州長獲得呼吸器、病毒測試和醫療用品，這些行動幫助了很多偉大的美國公民。

川普特意在提到「新冠肺炎」時附註「有時也稱『中國病毒（China Virus）』」，再次引發種族主義的爭論；反川的華裔醫師顧優靜（Eugene Gu）在川普推文下留言指，種族主義也是一種病毒，將陰險傳播並破壞美國社會基礎，顧優靜批評，川普是故意發動種族主義想贏得連任，但亞裔只是想生存下來。

川普自3月初病毒在美蔓延起，就多次公開稱呼中國病毒（Chinese Virus），更曾被媒體拍下，川普將講稿中的新冠病毒，手動塗銷改為中國病毒（Chinese Virus）的畫面，隨著疫情擴散，在美亞裔遭口語或肢體攻擊不斷，直到3月底川普才公開表示，不是亞裔的錯，並開始減少稱呼中國病毒，如今，川普又以「中國病毒」稱呼，預料將引發另一波爭論。