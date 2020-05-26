拜登兩個月來首露面 川普罵「沒人比他對中國更軟弱」

今日為美國國殤日（Memorial Day），紀念陣亡將士，民主黨準總統參選人拜登（Joe Biden）偕妻到德拉瓦州住家附近的威明顿（Wilmington）退伍軍人紀念碑獻花致意，美國總統川普把握機會繼續在推特上嘲諷拜登，指「50年來沒人比他（指拜登）對中國更軟弱。」

拜登上次公開露面為3月中旬在華盛頓舉行記者會，之後便配合「居家避役令」在家辦公，3月下旬在住家地下室開直播發表演說呼籲共抗疫情，加上部分遠距媒體專訪，拜登試圖將焦點拉回總統選舉仍不敵大環境。

拜登25日偕妻戴著黑色口罩公開露面，簡短表示對陣亡將士和退伍軍人的敬意；川普則與第一夫人梅蘭尼亞到維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）國家軍人公墓參與紀念活動，川普夫婦均未戴口罩。