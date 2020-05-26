聽新聞
test
0:00 / 0:00
川普堅持全代會必須舉行 不排除換地點
美國總統川普25日在推特撰文指，堅持八月底在北卡羅來納州的夏洛特舉辦共和黨全國代表大會，但北卡至今仍在封閉狀態，無法保證8月底能重新開放容納成千上萬的共和黨支持者；川普要求民主黨籍州長庫柏（Roy Cooper）立即回答這個問題，否則將換地點，並帶走全代會創造的工作和經濟發展機會。
川普說，花了數百萬美元籌備的全代會，若遭到民主黨州長阻攔無法舉辦，則他認為應另尋地點，確保全代會順利舉行；川普說，他不願這麼做。
共和黨今年大會預定8月24日在北卡的夏洛特（Charlotte）舉行，共和黨預估屆時將有5萬人與會。
如何做好防疫工作，成為兩黨皆需面對的新問題。
民主黨在4月初宣布，受疫情影響，將民主黨全代會延後一個月，在8月17日舉行，挪動後的時間，就在共和黨全代會前一周，地點仍在威斯康辛州的密爾瓦基（Milwaukee）。
紐約時報日前訪問了59位支持拜登（Joe Biden）競選總統的黨代表，多數黨代表傾向缺席；即便是民主黨狂熱支持者，也因顧慮疫情發展，可能選擇不出席今年的全代會。
民主黨為因應疫情發展備妥三套劇本，若條件允許，全代會如期原地舉行；若全代會因疫情關係須限制人數，則採半線上方式舉行，有些人能參與，有些人則線上參加；第三則是完全遠距。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言