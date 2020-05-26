川普堅持全代會必須舉行 不排除換地點

美國總統川普25日在推特撰文指，堅持八月底在北卡羅來納州的夏洛特舉辦共和黨全國代表大會，但北卡至今仍在封閉狀態，無法保證8月底能重新開放容納成千上萬的共和黨支持者；川普要求民主黨籍州長庫柏（Roy Cooper）立即回答這個問題，否則將換地點，並帶走全代會創造的工作和經濟發展機會。

川普說，花了數百萬美元籌備的全代會，若遭到民主黨州長阻攔無法舉辦，則他認為應另尋地點，確保全代會順利舉行；川普說，他不願這麼做。

共和黨今年大會預定8月24日在北卡的夏洛特（Charlotte）舉行，共和黨預估屆時將有5萬人與會。

如何做好防疫工作，成為兩黨皆需面對的新問題。

民主黨在4月初宣布，受疫情影響，將民主黨全代會延後一個月，在8月17日舉行，挪動後的時間，就在共和黨全代會前一周，地點仍在威斯康辛州的密爾瓦基（Milwaukee）。

紐約時報日前訪問了59位支持拜登（Joe Biden）競選總統的黨代表，多數黨代表傾向缺席；即便是民主黨狂熱支持者，也因顧慮疫情發展，可能選擇不出席今年的全代會。

民主黨為因應疫情發展備妥三套劇本，若條件允許，全代會如期原地舉行；若全代會因疫情關係須限制人數，則採半線上方式舉行，有些人能參與，有些人則線上參加；第三則是完全遠距。