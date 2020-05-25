NASA聯手SpaceX 美國送人上太空

美國本週將展開歷史性的一次太空飛行，9年來首度由美國本土送人上太空！外媒積極探討NASA將在27日執行的飛行任務，這次載人計劃是與馬斯克的SpaceX公司合作，若成功將成為商用民營航太的里程碑，同時也是美國自2011年終止太空梭計畫後，可以不用仰賴俄羅斯，自行運送太空人。當天美國總統川普也會出席見證，有望成為年底選舉的關鍵政績。

此飛行意義重大

根據《BBC》報導，NASA與SpaceX合作的載人飛行將於27日啟動，2名太空人將乘坐新型的飛船「載人飛龍」（Crew Dragon），目的是前往太空站；對此，白宮25日已發表聲明，總統川普當天會到場見證這「歷史性的一刻」。

本次飛行任務意義重大，首先，這是美國從2011年終止太空梭計畫後，首度於本土送人上太空，過往都是仰賴俄羅斯的「聯盟號」往返太空站，其次，本次計畫是NASA與SpaceX的合作，而SpaceX是民營公司，一旦任務成功，這將是首度商用民營航太的先驅者，對馬斯克的SpaceX來說，也是他們成立18年以來（與NASA合作近10年），確定擁有送人上太空的能力。

此事對政治也有一大影響，《華盛頓郵報》報導，本次任務成敗對川普年底選情關係重大，只要飛行順利，這再度確立美國的航太領域的優勢地位，同時也讓美國2024年重返月球計畫更有底氣，而這些都是川普年底大選時的重要政績。

風險不低

不過，不少媒體都不看好這次任務，甚至連當事人的2名太空人都承認「任務屬於實驗性」，風險比過往都還高。據《商業機密網》報導，在過去的任務中135次僅失敗2次，但本次預估是60分之1的失敗率，風險不算低，唯一好消息是任務失敗導致傷亡的風險相當低。

再加上氣象預測，當天發射大樓將被厚重雲層環繞，還包含大雨與落雷，NASA認為有利的發射時機僅佔4成，已經做好可能延至30日的打算。

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