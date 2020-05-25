真不怕死？密州泳池派對人潮爆滿 無人戴罩也未保距離

This video is on Snapchat in the Lake of the Ozarks? Unreal. What are we doing? pic.twitter.com/m0qsEQ4KLp — Max Baker (@maxbaker_15) May 24, 2020

(影片來源：Max Baker推特)

Came across a few photos the look like they came from Lake of the Ozarks today. These are unconfirmed but pretty worrisome. pic.twitter.com/GfvAAzIyGZ — Tim Eby (@timjeby) May 23, 2020

（來源：Tim Eby推特）

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連續三天的國殤日長周末，許多遊客湧入密蘇里州歐札克斯湖(Lake of Ozarks)，多名遊客連日貼出在當地泳池的狂歡影片顯示，成千上百的民眾在擠在池水中嬉戲，未見一個人戴口罩，也無人保持安全的社交距離。

密蘇里州州長帕爾森(Mike Parson)在5月3日居家避疫令到期後，就已允許健身房及酒店的游泳池恢復營業，但規定必須嚴格遵守社交距離，且要做好清潔消毒，顯然歐札克斯湖的泳池並未遵守這些規定。

密蘇里州的聖路易市與聖路易郡尚未允許游泳池開放，這兩處地區計畫6月初才會重開泳池。

相關影片在社交網路公開後，立即招來猛烈批評，尤其這些人對公共衛生專家過去一、兩個月努力推動防疫措施的漠視，引發眾怒。

歐札克斯湖附近的商家，在過去一段時間都歇業，但自密州重啟後，好幾家酒店與度假區在上周都曾提到，這個國殤節周末預約全部客滿。

從網上影片可見，許多民眾在當地Backwater Jack`s酒吧餐館外排隊等待進入；這家餐館在23日舉行了夏季泳池派對，吸引了約400人在泳池內狂歡；該餐館之前曾於「臉書」公布活動消息，當時註明「活動將會遵守社交距離規則，且會非常小心與注重安全」。

密州截至23日共有確診病例1萬1700個，死亡人數則有676人，根據倫敦帝國理工學院(Imperial College London)研究，密州為美國24個尚未完全控制新冠病毒，可能面臨第二波感染風險的州之一。

「華盛頓郵報」報導，東岸馬里蘭州的海洋城海灘路(Ocean City boardwalk)與新澤西海灘，國殤節長周末也都出現爆滿人潮。