想透透氣！紐約開放「得來速」 戶外電影院門票搶光

自從紐約州宣布「得來速」(Drive-in)戶外商業活動重啟後，位於紐約上州的戶外電影院Warwick，於5月中旬重新開幕後，首日電影票就銷售一空；Warwick的負責人貝絲‧威爾森(Beth Wilson)說：「觀眾主要是想出來透透氣，順便享受一些娛樂活動。」

「得來速」可說是為疫情量身打造，讓民眾可以在戶外保持社交安全距離的情況下，同時享受和周遭人事物互動的過程；威爾森見到這樣的景象也感到欣慰，希望能透過自己一臂之力，幫助民眾們重建社交活動，他表示：「我只想看到人們臉上開心的表情，感受到他們的快樂。」

同樣位於紐約上州的阿米尼亞(Amenia)鎮，另一個戶外電影院「四兄弟」(The Four Brothers)在國殤日連續假期的電影票也被一掃而空，但為了確保觀眾盡可能保持社交安全，必須騰出一半的空間，規劃車子之間的安全距離，而剩下另一半的票只好延後到下周繼續販售。

史蒂芬諾普洛斯(John Stefanopoulos)的家族是四兄弟的負責人，他說：「有很多人是第一次來，可見他們有多想逃離居家隔離。」

戶外電影院過了10年前的巔峰時期後，史蒂芬諾普洛斯認為這項產業將再次復甦，同時他也收到來自英國、愛爾蘭和美國其他地區的合作邀請，希望能協助打造當地的「得來速」電影院。

此外，也有一些人看中「得來速」電影院的商機，如位於紐約市皇后區阿斯托利亞(Astoria)的餐館「Bel Aire Diner」，近日就把餐館的停車場改造成電影院，而服務生會在停車場內提供送餐服務，讓顧客可以一邊用餐，一邊看電影。