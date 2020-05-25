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「駛入」參與慶典 紐約露天懷舊文化翻紅

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

待在車上參加慶典，還能享受看電影和吃美食的樂趣！紐約一家餐旅集團，計畫以露天形式在洋基球場的停車場舉辦慶典，參與者只要開車來，即可在安全距離下，享受夏日娛樂。屆時一場活動只會開放200輛車，且車與車之間至少保持10呎距離，食物也會直接送達車子。當此類露天形式大受歡迎，也讓實體影院及實體策展人擔憂觀眾無法回流。

懷舊形式擦出火花

根據CNN報導，紐約的MASC餐旅集團因年度的布朗克斯美食節被取消，決定利用懷舊的「露天戲院（Drive In）」形式來舉辦慶典，地點選在著名的洋基球場外的停車場，開車前來的民眾必須保持車與車之間10呎的距離，且每場活動只有200輛車的名額，食物飲料則會直接送達每一輛車，讓人們不必下車也可以享受娛樂。

「這是美食、文化與懷舊形式所擦出的火花。」集團創辦人馬可表示，「我們想創造一個安全的空間，讓大家可以享受美食、看電影或脫口秀表演，也可以在安全距離下來場夏日約會。」除了電影放映和卡拉ok節目，每晚都有不同主題，如拉丁文化之夜，為的是展現紐約多彩繽紛的樣貌，並預計招聘40名工作人員來維持秩序和提供食物服務。

露天活動翻紅

娛樂活動因疫情被取消，以露天形式舉辦成為新解方。《綜藝》報導，在美國的露天電影院原本只是懷舊文化，沒想到因為疫情生意翻紅，連法國都跟上，許多城市為了促進觀光和消費活動，開始試辦露天電影院的活動。這些露天電影院大多會放映一些受歡迎的經典電影，如瑟琳席安瑪的《裝扮遊戲》、達米恩．查澤雷《進擊的鼓手》等。

露天電影院大受歡迎，也恐導致實體電影院和實體影展組織的處境更加艱難。

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