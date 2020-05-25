川普受訪嗆白登：缺點太多數不完

對於接下來可能面臨的總統選舉對手、民主黨籍前任副總統白登(Joe Biden)，川普總統24日接受華府地方電視台WJLA專訪時，完全不願說客套話，就連正面意涵的詞彙也拒絕使用。

在訪問中，川普被節目主持人艾特基森(Sharyl Attkisson)問及白登最強的優點為何時答道，雖然可以回答白登從政資歷豐富，但覺得這個回答並不妥當。

「我是可以講他經驗豐富，但其實他並沒什麼經驗，因為我覺得他連自己昨天做了什麼，都不記得。」川普接著說：「所以，那怎麼能算是經驗呢？他確實出道很久，但大家從來不覺得他是個有智慧的人。」

艾特基森追問川普，請他挑出白登的一項優點，但川普並沒有提供任何答案。

艾特基森緊接著改問白登最弱的缺點為何，川普則說：「我講不出來。我是認真的，他缺點太多了，我沒辦法花一整天細數他的弱點。」

川普也說，白登「並不具備當總統所需要的耳聰目明」，白登跟中國、俄羅斯都分別發生問題。

川普說：「他都不知道自己還活著。」

他指出：「我反對一個連最簡單問題都答不出來的人，我從沒見過這種狀況。我反對權力過度擴張的政黨，也就是民主黨，他們可以為所欲為，隨便拿杯水也可以說這就是候選人。」

「信任我」 大打重振經濟牌

面對今年11月的連任選舉，川普陣營爭取選民的最新訴求，主打「信任我」(Trust me)基調，並稱如果順利連任，可以再做四年總統，美國經濟在2021年就會東山再起。

不過白宮經濟顧問委員會主席哈塞特(Kevin Hassett)24日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，到今年大選投票日，美國失業率恐怕還在二位數。他說，在今年9月或10月間，美國就業情形恐怕無法恢復到疫情爆發之前的狀況。

川普選舉陣營公關主任墨托(Tim Murtaugh)表示，川普曾經把美國經濟帶向前所未有的高峰，後來則受到疫情重挫，「他一定會再次把經濟拉抬起來的」。