猛批通訊投票！川普揚言扣補助款 民主黨警惕大選變數

以民主黨人士為主的選舉操盤手，外加某些「反川派」共和黨人士，已針對2020年大選可能出現各種演變，展開「最壞打算」的沙盤推演。模擬情節包括川普在10月突然針對決戰州或底特律等攸關選情的城市宣布進入緊急狀態，禁止投票所運作，或者司法部長巴維理(William P. Barr)在選前倒數一周，對民主黨候選人白登(Joe Biden)展開刑事犯罪調查。

對於民主黨陣營來說，這些看似天馬行空、出自科幻片電影情節般的橋段，並非絕無可能真實上演，畢竟川普與川普政府早就跳脫傳統政治框架。

過去幾周以來，各種跡象讓民主黨人士日漸憂心忡忡。川普頻頻鎖定通訊投票展開抨擊，甚至直指選舉制度其中有詐，共和黨挺川側翼組織則在同一時間加大火力，企圖掌控哪些民眾才有資格投票，以及如何投票。

就在上周，川普揚言要扣住聯邦補助經費，不給擴大舉辦通訊投票的州。對於幾個對選舉結果具有勝敗影響的決戰州，川普則聲稱出現選舉舞弊情事，但一直未提供具體證據。

今年3月底，民主黨全國委員會(Democratic National Committee)法律顧問伊萊亞斯(Marc Elias)在個人網站發表專欄文章，分析川普是否可能祭出取消大選或延後大選等策略，文章發表後創下他的網站最高瀏覽人次紀錄。

伊萊亞斯說，選舉改期並不是他最憂慮的，讓他最害怕的是川普政府可能在10月間使出渾身解數，讓決戰州都會區某些選民變得不容易投票，幾種可能手段就包括宣布該地區進入緊急狀態、出動國民兵或者宣布禁止人數10人以上群聚，進而達到降低民主黨支持者投票的目的。

為了避免「最壞情況」出現，伊萊亞斯目前正處理著多起官司，訴訟內容都與讓不在籍投票趨於簡便，或與讓傳統式投票變得更加普遍有關。