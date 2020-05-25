華為要求三星穩定供應晶片 急囤庫存庫存防美擴大限制

彭博資訊引述韓國經濟新聞報導，在美國要求孤立中國大陸科技業者華為的壓力明顯增加之際，華為已要求三星電子和SK海力士維持穩定的記憶體晶片供應。

報導引述知情人士的話指出，華為找來兩大南韓晶片製造商中國部門的高層主管，要求穩定供應晶片，不管美國政府近期的行動。報導指出，華為是三星和SK海力士的五大客戶之一，每年花費約10兆韓元（81億美元）從這兩家南韓業者購買DRAM和NAND快閃記憶體晶片。

此前，美國總統川普禁止任何使用美國設備的晶片製造商在未經美國政府允許的情況下向華為供貨，這使得全球供應商面臨的壓力越來越大。

雖然記憶體晶片製造商還不是受美國政府限制的對象，但華為擔心川普政府未來可能擴大限制。

報導引述一名產業主管的話指出，華為正在迅速建立記憶體晶片庫存，為不利情勢做準備。

報導說，三星電子與SK海力士供應全球逾70%的DRAM記憶體晶片，若兩家韓廠被美國納入限制出口規定內，將威脅華為的生存。