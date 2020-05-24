白宮經濟顧問：總統大選舉行時 美失業率恐仍是兩位數

白宮經濟顧問哈塞特24日在CNN節目「美國國情」 （State of the Union）上表示，美國5月份失業率可能會超過20%，6月之後應會往下降，但11月失業率恐仍會維持兩位數。

當被問到疫情最嚴重影響是否已結束，還是仍在後頭時，哈塞特認為仍會出現更多不好的數據。「我預計6月失業率將比5月高，兩位數失業率恐持續到11月，即大選舉行的同一個月，但若7月出現疫苗，我會更加樂觀。」

但他澄清說，雖然美國恐需要一段時間才能恢復充分就業，但到今年年底，到處將出現經濟復甦跡象。「有很多人相信，我們能較以往危機期間更快地取得進展。」

美國4月失業率激增至14.7%，創1930年代大蕭條時期以來最高紀錄。