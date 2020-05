避疫宅在家 手工藝填補空虛

全球受到新冠肺炎的影響許多經濟活動停擺,部分產業的消費力更是一蹶不振,但這似乎不影響到手工藝創作者的熱忱,仍對他們的藝術工作樂在其中。

有創作者認為,創造藝術能填滿生活中的空虛;來自澳洲的作家,同時也是「創造生活:用手發掘真正適合你的人生」(Making a Life: Working by Hand and Discovering the Life You Are Meant to Live,暫譯)一書的作者,米蘭妮‧范里克(Melanie Falick)形容:「人為創造而生。」

范里克長期出版關於如何製作手工藝品的相關書籍,過去也為了追求自我而放棄原先的工作;她在書中透過文字訴說著關於編織、陶藝、電銲及木工的故事,也教大家如何使用工具,最後再添上成品的照片,讓讀者耳目一新。

范里克說:「當我在製作這些藝術品的時候,我的身體就像了根一樣全神貫注,我們的創造力源源不絕,他們來自我內心的深處,我感覺這樣的自己才是真正的活著。」

來自拉斯維加斯的卡斯特(Brian Kasstle)原本在航空公司擔任客服代表,這波疫情讓他終於有機會可以喘口氣,而他也發現自己有著屬於藝術的靈魂,每每在閱覽藝術品時,他彷彿能感覺到創作者想傳達的訊息。

卡斯特說:「每天我都必需和群眾互動超過八個小時,我見識過各種形形色色的人,我不知道哪天我會不會因此生病;創作的過程讓我能迷失在自己的藝術世界,是一種很好的消遣。」

紐約市一名五年級的自然科學老師莎拉‧瑞文(Sarah Raven),自從疫情暴發後就在線上授課,也因為在家的時間變多,瑞文開始試著用珠子裝飾造型黏土,最近更從網路上學習如何使用壓克力顏料製作潑畫藝術。

瑞文說:「我為什麼一定要創作出什麼?我內心累積了許多能量可以激發;俗話說,創造與破壞只有一線之隔,當我用顏料四處破壞後,留下的痕跡就是我的藝術品。」

蒙大拿州的坦特(Darrel Tenter)是一名科技教學顧問,卻喜歡從頭到尾親身參與藝術品的製作,而他的作品大多相當實用,多為皮夾或書包,他也曾替自家書房銲接書架等,坦特說:「我喜歡創作和嘗試新事物,但我也很喜新厭舊。」