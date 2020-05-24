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避疫宅在家 手工藝填補空虛

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合報導

全球受到新冠肺炎的影響許多經濟活動停擺，部分產業的消費力更是一蹶不振，但這似乎不影響到手工藝創作者的熱忱，仍對他們的藝術工作樂在其中。

有創作者認為，創造藝術能填滿生活中的空虛；來自澳洲的作家，同時也是「創造生活：用手發掘真正適合你的人生」(Making a Life: Working by Hand and Discovering the Life You Are Meant to Live，暫譯)一書的作者，米蘭妮‧范里克(Melanie Falick)形容：「人為創造而生。」

范里克長期出版關於如何製作手工藝品的相關書籍，過去也為了追求自我而放棄原先的工作；她在書中透過文字訴說著關於編織、陶藝、電銲及木工的故事，也教大家如何使用工具，最後再添上成品的照片，讓讀者耳目一新。

范里克說：「當我在製作這些藝術品的時候，我的身體就像了根一樣全神貫注，我們的創造力源源不絕，他們來自我內心的深處，我感覺這樣的自己才是真正的活著。」

來自拉斯維加斯的卡斯特(Brian Kasstle)原本在航空公司擔任客服代表，這波疫情讓他終於有機會可以喘口氣，而他也發現自己有著屬於藝術的靈魂，每每在閱覽藝術品時，他彷彿能感覺到創作者想傳達的訊息。

卡斯特說：「每天我都必需和群眾互動超過八個小時，我見識過各種形形色色的人，我不知道哪天我會不會因此生病；創作的過程讓我能迷失在自己的藝術世界，是一種很好的消遣。」

紐約市一名五年級的自然科學老師莎拉‧瑞文(Sarah Raven)，自從疫情暴發後就在線上授課，也因為在家的時間變多，瑞文開始試著用珠子裝飾造型黏土，最近更從網路上學習如何使用壓克力顏料製作潑畫藝術。

瑞文說：「我為什麼一定要創作出什麼？我內心累積了許多能量可以激發；俗話說，創造與破壞只有一線之隔，當我用顏料四處破壞後，留下的痕跡就是我的藝術品。」

蒙大拿州的坦特(Darrel Tenter)是一名科技教學顧問，卻喜歡從頭到尾親身參與藝術品的製作，而他的作品大多相當實用，多為皮夾或書包，他也曾替自家書房銲接書架等，坦特說：「我喜歡創作和嘗試新事物，但我也很喜新厭舊。」

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