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居家避疫發現窗外美景 美國人迷上賞鳥

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合報導

25歲的布朗(Conner Brown)在史丹福大學(Stanford University)研讀法律；新冠肺炎疫情剛爆發時，他和兄弟一起玩實境擴充遊戲精靈寶可夢(Pokemon Go)抓寶；後來，他把注意力轉移到鳥類身上。

布朗說：「我心想，『我為何不賞鳥呢？』就像是現實生活中的精靈寶可夢；賞鳥非常容易上癮，因為可以開始做紀錄，然後形成收藏；真的很酷；廠商真的應該把賞鳥設計成遊戲。」

住在馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)附近的布朗，如今已認識30種不同的鳥類；他能從褐頭牛鸝(Brown-headed Cowbird)與北美紅雀(cardinal)的叫聲聽出是雄鳥還是雌鳥；他也添購了一部特別的雙筒望遠鏡，搭配蘋果手機iPhone相機功能使用，還下載了鳥類辨識與紀錄的應用程式，更在推特(Twitter)上提供賞鳥建議。

因為部分地區仍未取消防堵新冠病毒的限制令，越來越多無聊的美國民眾注意到窗外的美景，並開始對賞鳥產生興趣；熱門的鳥類辨識應用程式下載次數飆高；初步統計也顯示，鳥類餵食器、鳥巢箱、以及鳥食銷售量也暴增，而其他非必要商品需求量則驟減。

此時剛好是數百種鳥類遷徙與築巢的高峰期，正是鳥類最活躍也最嘈雜的時候，讓賞鳥新手大飽眼福，也吸引不再整天待在辦公室或教室裡的美國民眾注意。

非營利組織國家奧杜邦協會(National Audubon Society)推出的鳥類辨識應用程式，今年3月和4月的下載次數較去年同期增至二倍，該協會網站也增加了50萬瀏覽人次。

紐約州綺色佳(Ithaca)的康奈爾鳥類學實驗室(Cornell Lab of Ornithology)推出免費的鳥類辨識應用程式Merlin ID，下載次數也較去年同期暴增102%，光是復活節周末就有8500次。

該實驗室賞鳥影像實況轉播的瀏覽人次也增至二倍，而該實驗室由群眾共同完成的線上資料庫eBird上，透過應用程式上傳的鳥類照片數量增加45%，鳥類叫聲數量更增加84%。

相關零售業者也在經濟不景氣的此刻因為賞鳥熱潮而獲利；根據餵鳥產品製造商Panacea Products Corp.的初步行銷資料顯示，「賞鳥相關產品」今年春季整體銷量增加10%至15%。

賞鳥 寶可夢 新冠肺炎

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