全美逐步復工！放寬防疫措施 仍難正常生活

美國幾乎所有的州都在本周末國殤日前開放部分活動，放寬新冠肺炎的防疫措施，希望美國人熟悉的生活可以重返；但即便如此，民眾離「正常」的生活仍有一大段距離。

白宮防疫工作小組協調員黛博拉‧柏克斯（Deborah Birx）即曾表示，美國人需保持社交距離到夏季；路易斯安納州州長愛德華茲警告，疫苗普及前仍須維持「不同類型的生活」，而且可能持續到明年；紐約州州長葛謨也表示：「無法回到往日生活了。」

疫情蔓延之初，大流行病就強迫人類做出不可能的選擇：生理健康或者心理健康？經濟健全或者醫療安全？許多州紛紛跟上全球防疫行動，嚴格要求商店、餐廳、工廠和學校關閉，並要求民眾居家避疫；事到如今，這波防疫力道正逐漸放鬆。

喬治亞州堪稱是美國最積極復工的州之一，理髮店、健身房、美甲沙龍復工，餐廳內用與電影服務也在恢復；即便如此，生活仍未回到常態，餐廳有些餐桌被打上大叉叉，服務生也戴著口罩。

阿拉斯加州餐廳雖開放，但店家會紀錄每名顧客的姓名與電話，作為接觸者追蹤之用。

聯邦疾病防治中心（CDC）復工指南草稿更清楚可見，民眾暫時很難見到「常態」；馬里蘭州宣布階段性復工，首先小商店可開始營業，並恢復部分戶外娛樂，第二階段將開放餐廳與酒吧，第三階段才能恢復大型社交集會與大型酒吧、餐廳與娛樂場所；但在兩個月前，這些都屬於正常的「都市生活」。

就算許多產業逐漸恢復，但是經濟仰賴消費者信心；只要民眾依舊害怕或疫情仍充滿不確定性，他們往往會選擇繼續待在家。

哈佛教授、「大流行病心理學」（The Psychology of Pandemics）作者泰勒（Steven Taylor）預測，民眾看到其他人擁抱、握手或擠進電梯而且不染病，他們就能夠恢復信心。

泰勒認為，多數民眾能迅速恢復生活，但他也指出某些大型災難事件後，民眾會因此永久改變習慣。