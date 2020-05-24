美24州疫情未受控制 過早重啟恐有第二波感染風險

一項新研究指出，新冠病毒恐仍在全美24州持續肆虐，尤其是在南部與中西部地區，凸顯出過早重啟或預防措施不足的地區，爆發第二波感染疫情的風險。

倫敦帝國學院（Imperial College London）研究人員打造一種模式，結合了顯示居家避疫令在3月廣泛頒布後民眾活動銳減的手機數據。

如今限制開始鬆綁，隨著國殤日的到來、以及非正式進入夏季，民眾流動增加，研究人員研發出截至5月17日的病毒擴散程度估計，簡要描述全美新冠肺炎疫情變遷的時刻，並記錄各地不一致的新冠肺炎疫情。

部分州的病毒擴散大致上已趨緩，有重啟經濟的空間，而不會導致流行病程度的確診人數增幅再次出現；但有許多州的疫情遠沒有得到控制。

這個尚未經過同行審議的模式顯示，對全美多數州來說，若民眾停止防疫措施，恐怕會引發第二波疫情。

帝國學院地質統計學資深講師布哈特（Samir Bhatt）說：「有證據顯示，全美整體疫情尚未得到控制。」

該報告稱，加州和佛羅里達州若沒有實行防疫措施，到了7月，死亡率恐飆升至每天約1000人。

費城兒童醫院（Children`s Hospital of Philadelphia）政策實驗室（PolicyLab）也發現，全美多數地區的狀態還不錯，可望準備重啟，但仍有地區令人擔心，包括休士頓、達拉斯、南佛羅里達州以及阿拉巴馬州。

帝國學院研究人員估計的是新冠病毒的R0值（R-naught），即平均每個感染者在易受影響的人口中繼續傳染給其他人的人數；研究人員發現，在華府與26州，R0值已降至1以下；截至5月17日，這些地區疫情已趨緩。

然而，該模式顯示，在24個州，R0值仍超過1；德州最高，隨後是亞利桑納州、伊利諾州、科羅拉多州、俄亥俄州、明尼蘇達州、印地安納州、愛阿華州、阿拉巴馬州、以及威斯康辛州。

R0值降至1以下時，表示病毒感染許多人後都到達盡頭；已感染者若保持社交距離或持續隔離直至康復，就有很大機會不傳染給別人；要想辦法在重啟經濟時足夠小心，預防R0值超過1，成為一項挑戰。

新冠肺炎疫情在地理學上相當複雜，並將隨著未來數周民眾增加活動而演變。

各州、各郡以及各城市的法律與衛生規定都不同；有的社區已視戴口罩為文化慣例，但也有地區基於個人自由、或因反駁針對病毒構成威脅的共識而拒戴口罩。