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兩個多月來首次…川普維州「揮桿」安民心

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合23日電
川普赴維州打高球，兩個月來第一次。 美聯社
川普赴維州打高球，兩個月來第一次。 美聯社

川普總統23日在維吉尼亞州的自家高爾夫球場揮桿，這是他宣布新冠肺炎疫情為國家緊急狀態，且疫情讓社會大部分經濟停擺兩個多月來首次回到球場，即便美國的新冠肺炎死亡人數逼近10萬大關，這是他預期的一倍，他也希望這次小白球之約，能展現出國家回歸疫情前時期的最新指標。

除了打小白球之外，川普也計畫到訪阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）和馬里蘭州巴爾的摩的麥克亨利堡（Fort McHenry），並於27日轉往佛州見證太空人升空。

要求周末重開宗教場所

川普離開白宮打高爾夫前一日要求州長允許宗教場所在周末假期重新開放，形容「這很重要」。

白宮新冠肺炎防疫小組成員博斯（Deborah Birx）22日表示，人們若採取必要防疫措施並維持六呎社交距離，周末外出運動並不成問題。

川普在風和日麗的早晨離開白宮，身穿白色polo衫和深色長褲、頭戴白帽，未戴口罩；他在川普國家高球俱樂部與另外三人同場揮桿，並獨自駕車穿梭在偌大球場中。

白宮不予評論川普的休閒活動，僅表示總統23日與土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）商討疫情影響下的全球經濟。

世界衛生組織（WHO）3月11日宣布新冠肺炎為全球傳染病，川普兩天後宣布疫情為國家緊急狀態；這場高球之旅是川普3月8日以來首度造訪這座位於西棕櫚灣的私人高球俱樂部。

避疫期間，川普渴望揮桿，他經常告訴白宮嘉賓他想念馳騁果嶺的滋味，本月初坦言「很想打高爾夫，但現在太忙了」；他上周末叩應國家廣播公司（NBC）高球頻道PGA，坦言想念揮桿快感。

川普已下令聯邦機關和國家紀念館在24日降半旗，悼念因新冠肺炎病逝的人們；約翰霍普金斯大學23日統計，美國至少9萬6983人死於新冠病毒。

曾批歐巴馬常跑高球場

川普擔任總統前，經常批評前總統歐巴馬常跑高球場，他2014年10月在伊波拉（Ebola）疫情肆虐非洲時寫道：「美國面臨所有問題和困難之際，前總統歐巴馬竟然在打小白球，比（前總統）卡特還糟。」川普去年重新整修白宮的高球模擬室，取代歐巴馬使用的舊設備。

川普希望這次小白球之約，能展現出國家回歸疫情前時期的最新指標。 法新社
川普希望這次小白球之約，能展現出國家回歸疫情前時期的最新指標。 法新社

川普 新冠肺炎 疫情

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