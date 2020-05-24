快訊

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後門大開？川普對歐旅行禁令 成最大防疫漏洞

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合23日電

川普總統3月11日宣布禁止來自歐洲的旅客入境，卻引發大批旅歐的美國公民遊客搶在禁令生效前叩關返美，機場檢疫鬆散，縱放難以計數的確診病患入境，導致初期警告遭忽視、各單位配套措施混亂甚至不存在；國土安全顧問波瑟特（Tom Bossert）說：「（對歐旅行禁令）禁了歐洲旅客，卻阻止不了病毒（大舉入侵），這是策略失算」。

新冠肺炎在美爆發前，川普3月11日宣布「為避免確診病例突破美國邊境防線，將暫停所有來自歐洲的旅客入美30天。」

在大西洋對岸，赴西班牙交換的美國大學生希伯特（Jack Siebert）頭痛、呼吸急促且高燒40度；他擔心自己的健康狀況無法登機，而他的雙親則設法替他買到返美機票；當時有數千人和希伯特一樣，盼趕在川普的歐洲禁令生效前返美。

美國的歐洲禁令生效三天後，希伯特安然抵達芝加哥歐海爾國際機場；機場架起體溫掃描設備，沒戴口罩的人在擁擠的走廊上摩肩擦踵。

五小時的飛行期間，希伯特直接咳嗽或打噴嚏，頂多以袖子遮掩；當他來到新冠病毒檢測站，希伯特主動回報他在西班牙的狀況，但檢疫官僅表示要他自主隔離。

希伯特說：「我保證，人們肯定被感染，我就是漏網之魚。」兩天後，他自行在芝加哥篩檢，果然確診。

「脫歐」返美旅客 帶病毒入境

這樣的情況在新冠病毒從歐洲擴散到美國之際不斷上演，社群媒體和新聞畫面一再出現機場人滿為患且未採取防疫措施的畫面，而急著「脫歐」返美的旅客注定了美國疫情的命運。

流行病學者確信，美國的新冠肺炎疫情來自歐洲而非中國，光是2月就有至少180萬名旅客未經健康篩檢便從歐洲入境；川普的歐洲禁令適得其反，成為最大防疫漏洞。

紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）4月說：「我們對中國的旅行禁令關上前門，但在等待歐洲頒布禁令前，卻讓後門大開。」

旅遊禁令的夢魘在旅客入境後還沒結束，人們忽視早期防疫宣導，當局初期因應疫情的對策混亂，甚至毫無策略可言。

波瑟特說：「禁了歐洲旅客，卻禁不了病毒，這是策略失算」。

華盛頓大學流行病學教授貝福德（Trevor Bedford）說，即便在歐洲禁令頒布前幾周，帶原者足跡早已遍布美國，病毒持續在大西洋兩岸傳播。

波士頓東北大學4月研究顯示，早在歐洲禁令頒布前兩周的3月1日，紐約可能就有1萬多名未檢出的確診病患，舊金山、芝加哥等城市也有數千例。

約翰霍普金斯大學醫學系教授雷伊（Stuart Ray）說：「旅遊禁令唯有在大規模檢測、大規模配發防護設備並釋出明確的社交距離配套措施之下，才有可能遏止病毒傳播；若無，病毒將藉旅遊禁令迅速擴散。」

川普政府內部人士認為，若無歐洲禁令，美國情可能更嚴重。

除了未能在國境把關揪出確診病患，聯邦疾病防治中心（CDC）也難以追蹤確診病患的接觸史。

川普 機場

延伸閱讀

推動美國回歸正常生活 川普外出打小白球

影響22萬人！川普將限縮國際畢業生在美找工作

與艾爾段通話 川普呼籲儘速緩和利比亞衝突

「非裔挺川普不算黑人」 拜登道歉

相關新聞

美國病人康復親友當「瘟神」 鄰居唯恐避之不及

美國媒體5月20日報道，一些確診新冠肺炎（COVID-19）的人在康復後聲稱自己的親戚和朋友都遠離他們，而不是為他們慶祝。即使他們已康復整整一個月，一些鄰居仍見到他們就跑。

全美逐步復工！放寬防疫措施 仍難正常生活

美國幾乎所有的州都在本周末國殤日前開放部分活動，放寬新冠肺炎的防疫措施，希望美國人熟悉的生活可以重返；但即便如此，民眾離「正常」的生活仍有一大段距離。

美國不幸的2020畢業生 投入史上最黯淡就業市場

畢業季到來，美國今年有600多萬被稱為「不幸」的畢業生，許多人即將投入受...

美24州疫情未受控制 過早重啟恐有第二波感染風險

一項新研究指出，新冠病毒恐仍在全美24州持續肆虐，尤其是在南部與中西部地區，凸顯出過早重啟或預防措施不足的地區，爆發第二波感染疫情的風險。

兩個多月來首次…川普維州「揮桿」安民心

川普總統23日在維吉尼亞州的自家高爾夫球場揮桿，這是他宣布新冠肺炎疫情為國家緊急狀態，且疫情讓社會大部分經濟停擺兩個多月來首次回到球場，即便美國的新冠肺炎死亡人數逼近10萬大關，這是他預期的一倍，他也希望這次小白球之約，能展現出國家回歸疫情前時期的最新指標。

後門大開？川普對歐旅行禁令 成最大防疫漏洞

川普總統3月11日宣布禁止來自歐洲的旅客入境，卻引發大批旅歐的美國公民遊客搶在禁令生效前叩關返美，機場檢疫鬆散，縱放難以計數的確診病患入境，導致初期警告遭忽視、各單位配套措施混亂甚至不存在；國土安全顧問波瑟特(Tom Bossert)說：「(對歐旅行禁令)禁了歐洲旅客，卻阻止不了病毒(大舉入侵)，這是策略失算」。

美旅遊景氣復甦 計畫搭機出行人數逐漸回升

全國仍壟罩在新冠肺炎的陰霾之下，雖然旅遊旺季即將來臨，但旅遊業者仍必須面對許多不確定性；僅管如此，不論今年春季旅遊季的營收多麼地慘不忍睹，似乎有愈來愈多的跡象顯示，旅遊景氣正在逐漸復甦。

NASA宇航員重返太空 2人不但資深還是同窗

太空探索科技公司27日將首度飛射火箭將載人太空艙送上國際太空站，兩名負責這次例史性飛行任務的太空人，不僅是同窗好友，連老婆也是同班太空人。

推動美國回歸正常生活 川普外出打小白球

睽違2個多月，美國總統川普今天首度重拾高爾夫球桿，並宣布下週將出席火箭發射活動，凸顯他亟欲推動美國人民生活恢復正常

影響22萬人！川普將限縮國際畢業生在美找工作

華爾街日報報導，根據知情官員，美國總統川普領導的政府準備給允許國際學生畢業後繼續以學生簽證留美工作的實習許可計畫（OPT...

「非裔挺川普不算黑人」 拜登道歉

美國民主黨準總統提名人拜登廿二日因發言不慎引發風暴；他在接受聽眾以非洲裔為主的電台訪問時說，「如果不知道該支持他還是川普...

擔憂川普連任 古巴外交官：將是最糟情況

古巴外交部美國事務總幹事費南德茲．德．柯西奧告訴法新社，美國總統川普若成功連任，對於古巴來說將是「最糟糕」的情況

熱門新聞

語出驚人！黛妃前管家脫口：她若在世會與梅根起衝突

神隱20多天後再度現身！ 金正恩主持軍委會議

泰小王子「鑲金的寂寞生活」 傳患自閉症被泰王送出國

影／神秘火球劃過澳洲夜空 專家憑這點研判「非隕石」

這個「蜜月」有點久 新婚夫婦受困馬爾地夫回不了家

美股一周漲逾3% 但烏雲逐漸逼近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。