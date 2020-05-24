後門大開？川普對歐旅行禁令 成最大防疫漏洞

川普總統3月11日宣布禁止來自歐洲的旅客入境，卻引發大批旅歐的美國公民遊客搶在禁令生效前叩關返美，機場檢疫鬆散，縱放難以計數的確診病患入境，導致初期警告遭忽視、各單位配套措施混亂甚至不存在；國土安全顧問波瑟特（Tom Bossert）說：「（對歐旅行禁令）禁了歐洲旅客，卻阻止不了病毒（大舉入侵），這是策略失算」。

新冠肺炎在美爆發前，川普3月11日宣布「為避免確診病例突破美國邊境防線，將暫停所有來自歐洲的旅客入美30天。」

在大西洋對岸，赴西班牙交換的美國大學生希伯特（Jack Siebert）頭痛、呼吸急促且高燒40度；他擔心自己的健康狀況無法登機，而他的雙親則設法替他買到返美機票；當時有數千人和希伯特一樣，盼趕在川普的歐洲禁令生效前返美。

美國的歐洲禁令生效三天後，希伯特安然抵達芝加哥歐海爾國際機場；機場架起體溫掃描設備，沒戴口罩的人在擁擠的走廊上摩肩擦踵。

五小時的飛行期間，希伯特直接咳嗽或打噴嚏，頂多以袖子遮掩；當他來到新冠病毒檢測站，希伯特主動回報他在西班牙的狀況，但檢疫官僅表示要他自主隔離。

希伯特說：「我保證，人們肯定被感染，我就是漏網之魚。」兩天後，他自行在芝加哥篩檢，果然確診。

「脫歐」返美旅客 帶病毒入境

這樣的情況在新冠病毒從歐洲擴散到美國之際不斷上演，社群媒體和新聞畫面一再出現機場人滿為患且未採取防疫措施的畫面，而急著「脫歐」返美的旅客注定了美國疫情的命運。

流行病學者確信，美國的新冠肺炎疫情來自歐洲而非中國，光是2月就有至少180萬名旅客未經健康篩檢便從歐洲入境；川普的歐洲禁令適得其反，成為最大防疫漏洞。

紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）4月說：「我們對中國的旅行禁令關上前門，但在等待歐洲頒布禁令前，卻讓後門大開。」

旅遊禁令的夢魘在旅客入境後還沒結束，人們忽視早期防疫宣導，當局初期因應疫情的對策混亂，甚至毫無策略可言。

波瑟特說：「禁了歐洲旅客，卻禁不了病毒，這是策略失算」。

華盛頓大學流行病學教授貝福德（Trevor Bedford）說，即便在歐洲禁令頒布前幾周，帶原者足跡早已遍布美國，病毒持續在大西洋兩岸傳播。

波士頓東北大學4月研究顯示，早在歐洲禁令頒布前兩周的3月1日，紐約可能就有1萬多名未檢出的確診病患，舊金山、芝加哥等城市也有數千例。

約翰霍普金斯大學醫學系教授雷伊（Stuart Ray）說：「旅遊禁令唯有在大規模檢測、大規模配發防護設備並釋出明確的社交距離配套措施之下，才有可能遏止病毒傳播；若無，病毒將藉旅遊禁令迅速擴散。」

川普政府內部人士認為，若無歐洲禁令，美國情可能更嚴重。

除了未能在國境把關揪出確診病患，聯邦疾病防治中心（CDC）也難以追蹤確診病患的接觸史。