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美旅遊景氣復甦 計畫搭機出行人數逐漸回升

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合23日電
旅遊需求開始增長，越來越多美國人計畫旅行、搭飛機。圖／世界日報提供
旅遊需求開始增長，越來越多美國人計畫旅行、搭飛機。圖／世界日報提供

全國仍壟罩在新冠肺炎的陰霾之下，雖然旅遊旺季即將來臨，但旅遊業者仍必須面對許多不確定性；僅管如此，不論今年春季旅遊季的營收多麼地慘不忍睹，似乎有愈來愈多的跡象顯示，旅遊景氣正在逐漸復甦。

根據美國旅遊協會（U.S. Travel Association）預測，今年國殤日假期間旅遊業的收入將只會是去年的三分之一，營收從120億3000萬元掉到42億元，該協會會長兼執行長道烏（Roger Dow）形容：「全國經濟正在衰退，但旅遊業已經進入大蕭條。」

以往國殤日都被旅遊業者用來做為評估夏天旺季旅遊的開端，但今年旅遊景氣過度蕭條，導致美國汽車協會（AAA）近20年來首次無法預測假期的旅遊人數，AAA協會表示：「今年受到疫情的影響，所有用做預測的數據參考價值都被疫情給破壞。」

然而，全國公共廣播電台（NPR）的分析就發現，已經有許多國人開始規畫未來的旅遊行程，而且他們都計畫搭乘飛機；聯邦運輸安全局（Transportation Security Administration，TSA）最近的報告也指出，21日全國機場安檢的旅客人次達到31萬8449人，為兩個月以來最高。

美國航空協會表示，自3月中旬至4月底以來，每天的航班和飛行人數都在驟減，國內航班從一天的2萬6000個班次，下降到只剩五分之一；但本月開始飛行人數逐漸的回升，5月15日當天還有將近7000次航班出航，而這個數字還在持續上升。

過去兩個月來，受到旅遊限制的影響，取消機票的數量遠比新增訂票還高出許多，但西南航空本周表示，5月的新增訂票已經超過取消的數量，達美航空、聯合航空和美國航空的報告也透露相同的訊息。

此外，旅遊研究應用軟體公司「Hopper」的最新調查也顯示，75%的受訪者認為只要他們感到安全就會開始規畫旅遊行程；超過40%的民眾表示，這個夏天他們仍計畫搭乘飛機旅行，25%的民眾已經開始替下個月的旅遊行程安排訂票。

疫情 美國航空

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