NASA宇航員重返太空 2人不但資深還是同窗

飛龍太空艙（Dragoncapsule）預計從佛羅里達州甘迺迪太空中心飛射升空。 法新社

太空探索科技公司27日將首度飛射火箭將載人太空艙送上國際太空站，兩名負責這次例史性飛行任務的太空人，不僅是同窗好友，連老婆也是同班太空人。

53歲的赫利（Doug Hurley）是退休海軍上校，將負責發射和著陸，他在NASA上次太空船飛行時，即負責相同任務；49歲的空軍上校貝肯（Bob Behnken）是機械工程師，有六次太空漫步經驗，他將在國際太空站負責監督滙合和對接。他們都是NASA早年招募的首批測試飛行員。

貝肯說：「乘坐嶄新太空船幾乎是每個試飛員的夢想，我有幸與我的好友得到這個機會。」

SpaceX下周將使用飛龍太空艙(Dragoncapsule)從佛羅里達州甘迺迪太空中心飛射升空，太空艙及其逃生系統曾成功試載假人，但太空飛行從來沒人能保證任何事。

1981年4月12日駕駛NASA第一艘太空船「哥倫比亞號」（Columbia）進入太空軌道的太空人克里彭（Robert Crippen）推崇赫利和貝肯表示，「他們都是勇士，我很佩服他們。」

赫利和貝恩肯兩人各自娶了NASA2000年太空人培訓班同學為妻，她們是剛退休的卡倫·尼伯格（Karen Nyberg）和梅根·麥克阿瑟（Megan McArthur）。兩對夫婦各生下一名男孩，分別是十歲和六歲。

他們承認，娶到太空人老婆讓他們面對SpaceX出奇漫長的飛行準備工作時，容易許多。在新冠病毒疫情期間，他們與妻兒住在休士頓準隔離區。談到即將到來的倒數計時發射，兩人不太緊張，但更加設法留意「在任何時間點可能發生的事」。

赫利2011年7月21日從亞特蘭蒂斯號（Atlantis）太空船爬出，結束該太空船為期30年的任務後，從沒想過自己還會再出下一次任務。

赫利和貝肯均曾二度飛行太空船，也都在2015年入選為四名NASA商業機組人員計畫太空人。當時，貝肯擔任NASA太空人員隊長，往返太空站只能依賴俄羅斯太空船。

一開始，這四名太空飛行員都接受SpaceX和波音公司培訓，但在NASA將赫利和貝肯分配給馬斯克（Elon Musk）的SpaceX之後，SpaceX的首飛計畫很快領先波音。

赫利因此搶先他的前太空船長佛格遜（Chris Ferguson），後者被派到波音公司，是波音「星空」太空船(Starliner)第一批工作人員。

赫利說：「大多數戰鬥機飛行員都有很強的競爭本質，我們可能在某種程度上默默競爭。但我們也意識到更遠大的前景。」

貝肯則很興奮，「人類太空飛行終於重回佛羅里達海岸。」