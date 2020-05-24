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影響22萬人！川普將限縮國際畢業生在美找工作

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
美國總統川普的政府準備給允許國際學生畢業後留美工作的實習許可計畫（OPT）實施新限制，內容尚未確定，但有可能暫緩一年。路透
美國總統川普的政府準備給允許國際學生畢業後留美工作的實習許可計畫（OPT）實施新限制，內容尚未確定，但有可能暫緩一年。路透

華爾街日報報導，根據知情官員，美國總統川普領導的政府準備給允許國際學生畢業後繼續以學生簽證留美工作的實習許可計畫（OPT）實施新限制，用意是協助美國本地畢業生在疫情造成的不景氣時期較易找到初階工作。

新規定可望包裹在川普說會以行政命令發布的新移民限制當中，可能未來幾周就會落實。

OPT允許自美國大專院校畢業的國際學生，持學生簽證受雇於當地公司工作一年，科學或工程科系畢業生則為三年，外界廣泛將此視為取得H-1B專業技術類工作簽證的踏腳石。

川普的顧問還未確定如何限縮OPT，現有的提案包括暫緩一年但有例外狀況，或者是針對特定產業設限、範圍較小的禁令。

川普政府已針對大部分工作簽證計畫多次進行或大或小的變動，讓外國人更難取得工作簽證，或讓雇用他們的企業花上更高的成本。今年4月，川普簽署暫停新移民入境60天的公告，其中包括美國公民的家人在內。川普也表示，接下來會對臨時工作簽證設限。

OPT申請人數近年來迅速增加。在2018-19學年度，超過22.3萬名畢業生因為OPT留在美國，遠高於五年前的10.6萬。在持國際學生簽證留美的人數裡，OPT的占比是20%。

根據國土安全局資料，最常雇用OPT學生的企業包括亞馬遜、字母公司旗下的谷歌，以及德勤（Deloitte）會計師事務所。矽谷的公司先前一直敦促川普政府，讓他們能夠繼續雇用海外高技術人才。

美國各大專院校聲稱，畢業後至少能短期合法留下來工作一段時間，是吸引外國學生來美進修的一大賣點。

代表大專院校的遊說團體美國教育委員會（ACE）全球參與中心副總裁范思沃斯說：「對於我們給國際學生的承諾和吸引最優秀人才來美，暫停OPT都將傳達出令人寒心的訊息。」

羅徹斯特大學助理副教務長及國際服務辦公室主任杉卡預測，外籍學生註冊人數將下滑。他說：「這樣做相當短視。學生不會再把美國視為尋求教育的目的地。」

簽證 川普

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