核軍備競賽的第一槍？《華郵》指川普政府討論重啟核試驗

美國《華盛頓郵報》周五報導，川普政府正討論是否進行1992年來首次的核試驗，以對俄羅斯和中國起威懾作用。

然而，重啟核試驗不僅將大幅偏離美國的國防政策，還將提高其他核武國家的籌碼。一名分析人士對《華郵》表示，美國若展開核試驗將開啟史無前例的核軍備競賽。

報導引述了一名資深行政官和兩名前任官員指出，重啟核試驗的討論已經在5月15日舉行。

此前不久，美國官員曾懷疑俄羅斯和中國在進行「低當量」核試驗。俄羅斯和北京雙雙否認指控，而美國也沒有提出實際證據。

該名不願具名的資深行政官員表示，鑑於美國正尋求與俄羅斯和中國就核武達成三邊協議，展現華盛頓的「快速測試」能力將會是實用的談判策略。

據《華盛頓郵報》報導，該次會議並未達成任何協議；至於相關討論是否仍將持續，幾名消息人士的說法存在分歧。該名資深行政官員表示，提案「正在持續進行中」；另一名知情者則表示，會議最終決定採取其他措施來應對俄中構成的威脅，以避免重啟核試驗。

反對核擴散活動人士立即對此做出譴責。美國軍備控制協會（Arms Control Association）執行主任金博爾（Daryl Kimball）對《華盛頓郵報》表示：「這將打響前所未有的核軍備競賽的第一槍。」此外，金博爾認為此舉會干擾與朝鮮領導人金正恩的談判，後者或將不再認為有必要暫停核試驗。

法新社指出，川普政府一再動搖美國的國防政策。在《華盛頓郵報》的報導出刊前一天，川普剛剛宣布計劃退出與俄羅斯的《開放天空條約》（Open Skies Treaty）。該條約的存在原是為了提高軍事透明度並建立互信。這是川普上任後廢除的第三個軍備控制協議。

俄羅斯則表示將繼續遵守這已有18年歷史的協議。該協議旨在讓各國每年能對另一成員國展開特定次數的飛行監視，借此降低戰爭風險。

歐洲多國也呼籲川普重新考慮退出協議的決定。

最近數周，11月即將競選連任的川普對中國的措辭愈發強硬，不斷批評北京應對新冠疫情的方式。川普多次對這個美國的主要經濟競爭對手做出空泛威脅，中國則否認了他的所有指控。

本月稍早之前，川普曾向俄羅斯呼籲將中國納入新軍控談判。他對俄羅斯總統普亭表示，應該避免「昂貴的軍備競賽」。

川普的國防政策已非第一次引起人們對戰爭風險提高的擔憂。今年二月，美國國防部宣布，美國海軍在潛艇上部署了配備低當量核彈頭的新型短程導彈，作為對俄羅斯測試類似武器的回應。

張筠青/王凡（法新社、華盛頓郵報）

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