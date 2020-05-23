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佛奇立場鬆動：現在該是考慮重啟經濟的時候

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合22日電
在參院上周舉行的聽證會上對美國重啟經濟活動還態度保留的白宮防疫主管佛奇(Anthony Fauci)，22日立場鬆動，表示若居家避疫令實施過久，最後恐導致「無法彌補的傷害」，呼籲可視情況考慮復工。 美聯社
在參院上周舉行的聽證會上對美國重啟經濟活動還態度保留的白宮防疫主管佛奇(Anthony Fauci)，22日立場鬆動，表示若居家避疫令實施過久，最後恐導致「無法彌補的傷害」，呼籲可視情況考慮復工。 美聯社

在參院上周舉行的聽證會上對美國重啟經濟活動還態度保留的白宮防疫主管佛奇(Anthony Fauci)，22日立場鬆動，表示若居家避疫令實施過久，最後恐導致「無法彌補的傷害」，呼籲可視情況考慮復工；他也對生技藥廠莫德納(Moderna)新冠肺炎疫苗實驗的初步結果感到「謹慎樂觀」，並預見疫苗可望今年年底問世。

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇22日告訴CNBC電視台：「我認為，民眾不會覺得居家避疫是個長久之計。」

他稱先前新冠肺炎爆發時，政府必須採取嚴厲措施，「但是現在，依你所在地與疫情狀況，是該開始慎重評估重啟經濟、恢復國家運作，並試圖回到某種程度的常態。」

不過佛奇也警告各州，切勿太快放寬社交距離措施，並呼籲各州必須採取大量預防措施，「我認為全國多數地方謹慎防疫，但顯然在某些情況下，民眾可能跳過這些預防措施。」

佛奇22日稍早接受「國家公共廣播電台」(NPR)訪問時表示，美國可能在12月開始推出新冠肺炎疫苗，他另外告訴CNBC，生技藥廠莫德納18日公布第一階段人體試驗數據，結果相當鼓舞人心。

但他也指出：「顯然我們還有漫漫長路要走，還有很多工作待做。我們很快會在夏初邁入第三階段試驗，時間可能在7月。」

麻州生計藥廠莫德納與國家過敏和傳染病研究院合作研發疫苗，莫德納18日宣布，其研發的新冠肺炎疫苗似乎安全，可刺激病患抵抗感染的免疫反應；但目前莫德納尚未公布實驗詳細結果，引發部分研究人員擔心此說法是否可信。

佛奇對此表示，他的團隊正在彙整試驗的完整細節，「我自己看過數據，結果充滿希望。」

他解釋這種疫苗可誘發中和抗體(neutralizing antibodies)，這種抗體可阻擋病毒；他說結果「優於預期，而且他們使用中等劑量的疫苗。」

佛奇對初步結果保持謹慎樂觀，並預期若未遭逢意料外的挫敗，美國有機會在今年年底或明年1月開始布署疫苗；不過他也警告：「此事無法絕對保證，因為你在研發疫苗，期間可能出現許多阻礙。」

新冠肺炎 白宮

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