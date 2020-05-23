快訊

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福斯民調不報喜 川普怒喊「炒了他們」！

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合22日電
福斯民調輸白登太多，川普駁斥假民調。 路透社
福斯民調輸白登太多，川普駁斥假民調。 路透社

川普總統一向偏愛的福斯新聞頻道21日公布的最新民調顯示川普在全國的支持度，落後於幾已篤定的民主黨對手白登多達八個百分點，而且在兩個關鍵群體中更大幅落後，讓他成功連任的前景不樂觀；這項民調讓川普大動肝火，炮轟是假民調，並稱福斯應馬上解雇負責民調的人。

今次民調是在5月17日至20日隨機訪問了1207人，也是各州陸續解封重啟經濟之時進行，反映出民眾對川普在新冠疫情期間的表現一個較為明確的印象，結果白登以48％至40％的優勢領先；對川普的個人好感度為43%，而負面看法為55%。

而在獨立人士和年長選民兩個關鍵群體中，川普支持度亦告減少；自稱為獨立選民中，白登支持度較川普高13個百分點，65歲以上的選民中，白登更多出17個百分點。在2016年大選中，這兩群體的選民對川普入主白宮影響甚大。

而在福斯新聞頻道民調結果公布前一天，康州昆尼別克大學（Quinnipiac University）的民調更指出，白登以50％比39％，大幅把川普拋在後面。

一直以來，川普總是對不利於他的民調結果抱懷疑態度，但此次民調卻是由他偏愛的福斯新聞網公布，更讓川普火大，除了一貫的說是假民調外，更認為福斯新聞頻道應馬上解雇負責民調的人。

他在推文中說，「希望艾爾斯（Roger Ailes）可以看看這個曾經製作漂亮作品的地方，究竟發生了甚麼！」艾爾斯是福斯新聞的已故主席兼首席執行官，2016年因為被指性騷擾而辭職，2017年5月病故。

昆尼別克大學民調分析師馬洛伊（Tim Malloy）認為，白登的領先優勢說明了選民對川普的信心已經動搖，隨著新冠病毒確診數字的增加，到了11月大選時，川普的前景不容樂觀。

川普 民調 福斯

延伸閱讀

支持川普就不算黑人？ 白登又說錯話了

川普要求州長立刻開放禮拜堂 否則他會推翻禁令

陸稱修法勢在必行 川普：將強烈回應

控俄違約 美退出開放天空條約

相關新聞

核軍備競賽的第一槍？《華郵》指川普政府討論重啟核試驗

美國《華盛頓郵報》周五報導，川普政府正討論是否進行1992年來首次的核試驗，以對俄羅斯和中國起威懾作用...

美國病人康復親友當「瘟神」 鄰居唯恐避之不及

美國媒體5月20日報道，一些確診新冠肺炎（COVID-19）的人在康復後聲稱自己的親戚和朋友都遠離他們，而不是為他們慶祝。即使他們已康復整整一個月，一些鄰居仍見到他們就跑。

美國不幸的2020畢業生 投入史上最黯淡就業市場

畢業季到來，美國今年有600多萬被稱為「不幸」的畢業生，許多人即將投入受...

全美逐步復工！放寬防疫措施 仍難正常生活

美國幾乎所有的州都在本周末國殤日前開放部分活動，放寬新冠肺炎的防疫措施，希望美國人熟悉的生活可以重返；但即便如此，民眾離「正常」的生活仍有一大段距離。

美24州疫情未受控制 過早重啟恐有第二波感染風險

一項新研究指出，新冠病毒恐仍在全美24州持續肆虐，尤其是在南部與中西部地區，凸顯出過早重啟或預防措施不足的地區，爆發第二波感染疫情的風險。

兩個多月來首次…川普維州「揮桿」安民心

川普總統23日在維吉尼亞州的自家高爾夫球場揮桿，這是他宣布新冠肺炎疫情為國家緊急狀態，且疫情讓社會大部分經濟停擺兩個多月來首次回到球場，即便美國的新冠肺炎死亡人數逼近10萬大關，這是他預期的一倍，他也希望這次小白球之約，能展現出國家回歸疫情前時期的最新指標。

後門大開？川普對歐旅行禁令 成最大防疫漏洞

川普總統3月11日宣布禁止來自歐洲的旅客入境，卻引發大批旅歐的美國公民遊客搶在禁令生效前叩關返美，機場檢疫鬆散，縱放難以計數的確診病患入境，導致初期警告遭忽視、各單位配套措施混亂甚至不存在；國土安全顧問波瑟特(Tom Bossert)說：「(對歐旅行禁令)禁了歐洲旅客，卻阻止不了病毒(大舉入侵)，這是策略失算」。

美旅遊景氣復甦 計畫搭機出行人數逐漸回升

全國仍壟罩在新冠肺炎的陰霾之下，雖然旅遊旺季即將來臨，但旅遊業者仍必須面對許多不確定性；僅管如此，不論今年春季旅遊季的營收多麼地慘不忍睹，似乎有愈來愈多的跡象顯示，旅遊景氣正在逐漸復甦。

NASA宇航員重返太空 2人不但資深還是同窗

太空探索科技公司27日將首度飛射火箭將載人太空艙送上國際太空站，兩名負責這次例史性飛行任務的太空人，不僅是同窗好友，連老婆也是同班太空人。

推動美國回歸正常生活 川普外出打小白球

睽違2個多月，美國總統川普今天首度重拾高爾夫球桿，並宣布下週將出席火箭發射活動，凸顯他亟欲推動美國人民生活恢復正常

影響22萬人！川普將限縮國際畢業生在美找工作

華爾街日報報導，根據知情官員，美國總統川普領導的政府準備給允許國際學生畢業後繼續以學生簽證留美工作的實習許可計畫（OPT...

擔憂川普連任 古巴外交官：將是最糟情況

古巴外交部美國事務總幹事費南德茲．德．柯西奧告訴法新社，美國總統川普若成功連任，對於古巴來說將是「最糟糕」的情況

熱門新聞

語出驚人！黛妃前管家脫口：她若在世會與梅根起衝突

神隱20多天後再度現身！ 金正恩主持軍委會議

泰小王子「鑲金的寂寞生活」 傳患自閉症被泰王送出國

影／神秘火球劃過澳洲夜空 專家憑這點研判「非隕石」

這個「蜜月」有點久 新婚夫婦受困馬爾地夫回不了家

美股一周漲逾3% 但烏雲逐漸逼近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。