福斯民調不報喜 川普怒喊「炒了他們」！

川普總統一向偏愛的福斯新聞頻道21日公布的最新民調顯示川普在全國的支持度，落後於幾已篤定的民主黨對手白登多達八個百分點，而且在兩個關鍵群體中更大幅落後，讓他成功連任的前景不樂觀；這項民調讓川普大動肝火，炮轟是假民調，並稱福斯應馬上解雇負責民調的人。

今次民調是在5月17日至20日隨機訪問了1207人，也是各州陸續解封重啟經濟之時進行，反映出民眾對川普在新冠疫情期間的表現一個較為明確的印象，結果白登以48％至40％的優勢領先；對川普的個人好感度為43%，而負面看法為55%。

而在獨立人士和年長選民兩個關鍵群體中，川普支持度亦告減少；自稱為獨立選民中，白登支持度較川普高13個百分點，65歲以上的選民中，白登更多出17個百分點。在2016年大選中，這兩群體的選民對川普入主白宮影響甚大。

而在福斯新聞頻道民調結果公布前一天，康州昆尼別克大學（Quinnipiac University）的民調更指出，白登以50％比39％，大幅把川普拋在後面。

一直以來，川普總是對不利於他的民調結果抱懷疑態度，但此次民調卻是由他偏愛的福斯新聞網公布，更讓川普火大，除了一貫的說是假民調外，更認為福斯新聞頻道應馬上解雇負責民調的人。

他在推文中說，「希望艾爾斯（Roger Ailes）可以看看這個曾經製作漂亮作品的地方，究竟發生了甚麼！」艾爾斯是福斯新聞的已故主席兼首席執行官，2016年因為被指性騷擾而辭職，2017年5月病故。

昆尼別克大學民調分析師馬洛伊（Tim Malloy）認為，白登的領先優勢說明了選民對川普的信心已經動搖，隨著新冠病毒確診數字的增加，到了11月大選時，川普的前景不容樂觀。