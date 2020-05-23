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控白登性騷 前助理學歷疑造假 辯護律師也離去

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合22日電
曾控白登性騷的前助理疑報假學歷，恐影響昔日判決。 美聯社
曾控白登性騷的前助理疑報假學歷，恐影響昔日判決。 美聯社

曾控白登性騷的前助理疑報假學歷。 美聯社
曾控白登性騷的前助理疑報假學歷。 美聯社

指控前副總統白登性侵的前參院助理泰拉·李德（Tara Reade）曾任多起家暴案件的專家證人，但加州多名辯護律師擔心她在法庭上對自己的學歷提出不實陳述，目前正在評估她曾參與的刑事案件。

另方面，受託替李德辯護的律師22日也表示，解除雙方委任關係；李德指控白登多年前性侵她。

李德舊名為亞莉珊卓．麥克比（Alexandra McCabe），她近20年來在加州蒙特利郡（Monterey County）法庭擔任政府證人（government witness），她自稱是動態家暴事件的專家，曾輔導數百名受害人。

日前媒體報導，李德的母校安提俄克大學（Antioch University）反駁她從西雅圖校區獲得學士學位的說法；現在律師開始質疑她的證詞合法性，進而質疑判決結果。

根據蒙特利郡助理公設辯護人祖貝依（Jeremy Dzubay），該郡公設辯護辦公室已開始審查李德參與的案件，並編纂可能受到她證詞影響的客戶清單。

刑事辯護律師索爾特斯（Roland Soltesz）表示，他認為李德的證詞對於他一名客戶在2018年的審判結果造成重大差別，當年他曾反駁李德證詞並質疑她擔任專家的資格，但遭法官否決。

李德告訴「紐約時報」，她在1990年代中期遭前夫家暴因此透過「保護計畫」取得學位；這段經歷迫使她改名，因此外界對她的學憑會產生困惑。她之後在西雅圖大學（Seattle University）取得法律學位。

但是安提俄克大學發言人凱倫．漢密爾頓（Karen Hamilton）表示，李德曾修課，但她肯定李德並未取得學位。漢密爾頓表示曾和當時的校長桃莉絲．默多克（Tullisse Murdock）談過，默多克並未對李德有這類特別安排。

索爾特斯表示，他正在尋求方式重啟該起2018年的案件；他也在20日致函給100多名公設律師，警告他們有關李德的背景與可信度。

蒙特利郡首席助理地方檢察官布蘭農（Berkley Brannon）表示，若李德不實陳述她的學歷，其辦公室將警告她擔任專家參與案件中的所有公設律師；不過在確認李德學歷的結果前，該辦公室不會有所動作。

答應為前參院助理李德辯護的名律師魏格多（Douglas Wigdor），22日發表簡短聲明說不再代表李德，當然也不回應白登有沒有性侵李德的問題。雙方委任關係僅維持兩周。為何解除委任關係，魏格多拒絕再做評論，李德也不願受訪。

家暴 性侵 西雅圖

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