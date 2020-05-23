支持川普就不算黑人？ 白登又說錯話了

民主黨準總統提名人白登(Joseph R. Biden)22日又因發言不慎引發風暴；他在接受聽眾以非裔為主的電台訪問時說「如果不知道該支持他還是川普，就『不算黑人』」，在引發批評後，白登當天下午即為發言致歉，表示那種發言「太草率了」。

白登上廣播節目受訪；藝名加德(Charlamagne Tha God)的主持人逼問他，是否在考慮挑選白人的明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查擔任競選搭檔，另主張是黑人選民在初選中挽救了他的政治生命，現在非裔選民「有所求於他」；白登則向加德保證，自己考量的可能副手有多名非裔女性。

接下來白登一名助理想結束訪談，逼得主持人向白登說，不該這樣對待黑人媒體，而白登回應說，對黑人、白人媒體一視同仁。之後，白登又說若主持人覺得不知該支持他還是川普，就「不算黑人」。

時代(Time)雜誌報導，白登22日在電話訪談中，向「美國非洲裔商會」說，自己不會認為非裔美國人票投給他是「理所當然」的事，沒有選民因自己族裔、宗教或背景就該投哪個政黨。白登不啻承認，自己早先在非裔聽眾愛聽的廣播節目「早餐俱樂部」的發言不夠明智，也受到川普支持者的砲轟。

川普的連任支持者近幾周因川普防治新冠疫情不力而一直處於被動，抓住白登此番發言反守為攻。「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)共同創辦人之一的艾莉西亞‧加爾札(Alicia Garza)便說，白登的發言讓黑人選民覺得不受看重，或是沒人在乎非裔選民出不出來投票。

但非裔選民突然改而支持川普的機率很低。據福斯新聞網(Fox News)最近民調顯示，登記投票的非裔選民對川普有好感的約14%，觀感不佳者則為84%。