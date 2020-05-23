曾批疫情是假危機 佛州男與妻染疫病重：別像我那麼傻

佛羅里達州一名男子原本認為新冠病毒疫情是「假危機」，直到自己與妻子雙雙感染後，才改變觀念。

46歲的希簡斯(Brian Hitchens)擔任共乘司機，3月到4月間，他在臉書上輕描淡寫新冠病毒疫情的嚴重性。

他於4月2日寫道：「我會實踐政府在疫情期間頒布的措施，但我不怕新冠病毒，因為我知道我的上帝永遠比病毒強大；耶穌是萬王之王和萬主之主。」

到了4月中旬，希簡斯開始在臉書上記錄自己與妻子的健康狀況。他於4月18日寫道：「我已經病了超過一周；我太太跟我都生病在家；我全身無力，只想睡覺。」

一天後，希簡斯在臉書上寫道，自己和妻子艾琳（Erin）在醫院驗出新冠病毒，並住院治療。

希簡斯說，4月19日，他的力氣「只夠」開車載妻子一同來到醫院；「院方立即讓我們兩人住進加護病房；我在幾天內開始好轉，但我太太的病情卻惡化到院方給她服用鎮靜劑，並讓她使用呼吸器。」

在5月12日的一則長篇貼文中，希簡斯說自己曾和許多人一樣，以為新冠病毒是「假危機」被「誇大」，「沒那麼嚴重」；直到他於4月開始生病且無法工作後，才改變觀念。

希簡斯住院三周後，健康狀況逐漸好轉，但仍未復原；他寫道：「直到今天，我太太還在服用鎮靜劑並使用呼吸器，且沒有好轉的跡象。」

他說，妻子結婚八年來曾生病過「好幾次」，但每次都挺了過來，而這次「我漸漸接受妻子可能過世的事實」，但他仍對妻子康復抱有希望。

5月12日的這篇貼文，被分享逾500次；文中寫道：「回顧過去，一開始我就該戴口罩卻沒戴，也許我現正付出代價；請大家想想我說的話；如果你需要出門，請用智慧，不要像以前的我那麼傻。」