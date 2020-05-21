從早罵到晚 川普推特批評中國大陸造成世界殺戮

川普總統20日早晚推文批中國大陸，指北京的無能造成「世界大殺戮」，也質疑中國的新冠病毒測試數據，「實在太低，明顯有誤。」晚間推文再指中國發言人愚蠢代表中國發言，轉移世界各國遭受的痛苦與屠殺，並指中國以假訊息宣傳，要讓民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）贏得選舉。

川普20日早上指，「中國的某個瘋子剛發表聲明，將病毒造成數十萬人死亡的責任歸咎給中國以外的所有人；是中國無能，才造成這次世界大殺戮。」

全球新冠肺炎確診將突破500萬例，美國超過155萬例，佔全球3成；川普下午與阿肯色州、堪薩斯州州長會面時說，病毒測試愈多，則確診人數愈多，美國目前已達1400萬次，是全球首位，中國提供的數據實在太低，他並不相信。

到了晚間，川普寫道，「中國發言人愚蠢地代替中國發言，拚命轉移世界各國遭受的痛苦和屠殺，這種對美歐掀起的假訊息宣傳戰是一種恥辱。」

川普還說，「中國正進行大規模的假訊息宣傳戰，因為他們迫切想讓拜登贏得總統選舉，就可以像過去一樣繼續剝削美國。」