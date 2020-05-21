快訊

台中中華夜市縱火犯 精神不穩定當著警方面點燃瓦斯桶

慢性發炎都是自己吃出來的！5種飲食惡習趕快改掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從早罵到晚 川普推特批評中國大陸造成世界殺戮

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普批中國大陸，指北京的無能造成「世界大殺戮」 圖／美聯社
美國總統川普批中國大陸，指北京的無能造成「世界大殺戮」 圖／美聯社

川普總統20日早晚推文批中國大陸，指北京的無能造成「世界大殺戮」，也質疑中國的新冠病毒測試數據，「實在太低，明顯有誤。」晚間推文再指中國發言人愚蠢代表中國發言，轉移世界各國遭受的痛苦與屠殺，並指中國以假訊息宣傳，要讓民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）贏得選舉。

川普20日早上指，「中國的某個瘋子剛發表聲明，將病毒造成數十萬人死亡的責任歸咎給中國以外的所有人；是中國無能，才造成這次世界大殺戮。」

全球新冠肺炎確診將突破500萬例，美國超過155萬例，佔全球3成；川普下午與阿肯色州、堪薩斯州州長會面時說，病毒測試愈多，則確診人數愈多，美國目前已達1400萬次，是全球首位，中國提供的數據實在太低，他並不相信。

到了晚間，川普寫道，「中國發言人愚蠢地代替中國發言，拚命轉移世界各國遭受的痛苦和屠殺，這種對美歐掀起的假訊息宣傳戰是一種恥辱。」

川普還說，「中國正進行大規模的假訊息宣傳戰，因為他們迫切想讓拜登贏得總統選舉，就可以像過去一樣繼續剝削美國。」

川普 假訊息 拜登 新冠肺炎

延伸閱讀

盼與各國領袖面對面 川普想重辦G7實體峰會

美眾議員致函川普 籲將台參與納入世衛改革指標

「世衛不盡責」川普猛批 華郵打臉

陸俄歐盟聯手 在WHA孤立川普

相關新聞

從早罵到晚 川普推特批評中國大陸造成世界殺戮

川普總統20日早晚推文批中國大陸，指北京的無能造成「世界大殺戮」，也質疑中國的新冠病毒測試數據，「實在太低，明顯有誤。」...

盼與各國領袖面對面 川普想重辦G7實體峰會

美國總統川普說，先前因新冠肺炎疫情爆發取消6月在大衛營舉辦七大工業國組織（G7）高峰會之後，他可能尋求重新舉辦面對面的會...

川普宣布復辦6月G7峰會 仍在大衛營

美國總統川普上月16日主持七大工業國集團（G7）領袖的視訊會議，討論共同合作打擊疫情；他20日透過推特宣布，將考慮重新安...

川普繞了一大圈替桑德斯抱不平 最後還是吹捧自己

美國總統川普20日早上推文突然針對民主黨籍聯邦參議員桑德斯，批評桑德斯太早退選，不是個鬥士，還說他如果堅持下去，建制派也...

府院都有靠山 外交政策期刊指出龐培歐地位穩固的主因

美國國務卿龐培歐最近陷入公器私用的麻煩，國會揚言要調查。不過，「外交政策」期刊列出兩大理由，認定龐培歐必然能夠化險為夷。

【疫區日記】紐約洗手難如登天 台灣簡直防疫天堂

紐約州居家避疫令再延兩周至5月28日，其實有5個區的製造業、建築業已開始復工，紐約州長訂出7個解封條件，紐約市至今只有3項符合，將是全州最後解封的城市，但市長白思豪說，情況往樂觀方向走，預計6月上半月可望重啟。

幹員幫龐培歐帶外賣 自覺像是帶槍的外送員

美國國務卿龐培歐因為涉嫌公器私用遭到調查，結果反而是調查他的國務院督察長林尼克被開除。但是幫龐培歐送狗狗去美容甚至拿外賣...

川普吞奎寧掀風波 波洛西：他病態肥胖不該吃

川普總統服用抗瘧疾藥「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine)預防感染新冠肺炎的說詞引起風波，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)認為川普「病態肥胖...

美國密州執行疫情首場死刑 死囚伏法前堅稱清白

美國密蘇里州一名行刑前仍堅稱自己清白的死囚今晚伏法，是美國因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）停滯2個半月以來首度...

紐時：台積電是張「台灣牌」 川普打中美科技戰新玩法

中美貿易戰尚未停火，科技戰又升級，5G技術角力白熱化，台積電上周宣布赴美設廠，美方隨即公布防止中國電信設備巨擘華為取得先...

FB擬將辦公室使用率降至25% 要求員工上班戴口罩

消息人士透露，社群媒體巨擘臉書（FB）將大幅降低辦公室使用率降至25%，同時安排員工輪班上班，並要求員工在7月初復工後，...

重要任務在即…美國重返月球計畫負責人請辭 業界大感意外

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）員工今天收到的內部備忘錄，距離預定從美國本土送兩名太空人上太空的任務僅剩一週時間，...

熱門新聞

川普指控世衛失職偏袒大陸 華郵查證駁斥

關到死！韓前總統朴槿惠干政受賄案終審 遭檢求刑35年

「退群王」川普又來了！美威脅退世衛 對台是好是壞？

美國佛州又有戰機墜毀 5天內第二起

美股道瓊開盤大漲300點 油價連續五日上漲

印尼少女慘遭鱷魚襲擊 遺體沒有咬痕謎底終於解開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。