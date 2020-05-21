盼與各國領袖面對面 川普想重辦G7實體峰會

美國總統川普說，先前因新冠肺炎疫情爆發取消6月在大衛營舉辦七大工業國組織（G7）高峰會之後，他可能尋求重新舉辦面對面的會議。

川普20日推文說：「我正考慮重新排定G7峰會，在同樣或近似的日期，辦在華府赫赫有名的大衛營。其他成員也都展開回歸。這對大家而言會是很好的徵兆－－回歸正常。」峰會原本預定6月10到12日舉行。

川普3月時取消實體峰會，改成視訊會議，因為各國為了抗疫，紛紛取消國際旅行，並關閉公共場所。

G7領袖4月和5月曾會談，但以視訊方式進行。

不過，身為今年東道主的川普認為，各國領袖親自與會將象徵美國和其他國家正尋求回歸正常，這是川普呼籲儘快推動的事，儘管公衛專家仍有疑慮。